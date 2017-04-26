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Galaxy Bowling
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Galaxy Bowling

(iOS)
Galaxy Bowling İndir Hemen İndir

114 MB
Editör Puanı: 5/5
5
Galaxy Bowling
Galaxy Bowling
Galaxy Bowling
Galaxy Bowling
Galaxy Bowling

Gerçekçi deneyim sunan harika bir bowling oyunu

Murat İşçi Son güncelleme 36 dakika önce

Galaxy Bowling 3D, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz gerçekçi bir bowling oyunudur. Gerçekçi bir atmosfere sahip olan oyunda oyun salonunda bowling oynuyormuş gibi hissedebiliyorsunuz.

Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz harika bir oyun olan Galaxy Bowling 3D, arkadaşlarınızla ya da tek başınıza oynayabileceğiniz bir bowling oyunudur. Gerçekçi bir atmosferde geçen oyunda kariyer moduna giriş yaparak kendinizi geliştirebiliyor ya da dünyanın farklı bölgelerindeki oyuncularla gerçek zamanlı bowling oynayabiliyorsunuz. Arkadaşlarınızla da mücadele edebileceğiniz oyunda zevkli zamanlar geçirebiliyorsunuz. Profil kısmına giriş yaparak oyun istatistiklerinizi görüntüleyebiliyor ve gelişiminizi izleyebiliyorsunuz. Birbirinden farklı ekipmanların da yer aldığı oyunda dilediğiniz gibi eğlenebiliyorsunuz. Farklı labutlar, toplar ve salonlar bu oyunda sizleri bekliyor.

Eğer bowling oynamayı seviyorsanız Galaxy Bowling 3D oyununu mutlaka denemenizi öneririm. Yüksek kaliteli görselleri ve etkileyici ses efektleriyle mutlaka denenmesi gereken bir bowling oyunu olduğunu da söyleyebilirim. Tıpkı oyun salonunda bowling oynuyormuş gibi bir hisse kapılmanıza neden olan Galaxy Bowling 3D oyununu tavsiye ederim. Galaxy Bowling 3D'yi mutlaka denemelisiniz.

Galaxy Bowling 3D oyununu iOS cihazlarınızda ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 6.0 ve üzeri
Üretici:
Jason Allen
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