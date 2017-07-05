?     Geri Bildirim
Galaxy Glider
TamindirMobilOyunlarAksiyonGalaxy Glider

Galaxy Glider

(Android)
Galaxy Glider İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 3.5/5
3.5
Galaxy Glider
Galaxy Glider
Galaxy Glider
Galaxy Glider

Android için Uzay Oyunu

Yağız Sarman Son güncelleme 2 saat önce

Kendinizi Uzay Boşluğunda Volta Atarken Bulacaksınız!

Android işletim sistemli mobil cihazlarda oynanabilen Galaxy Glider, uzay atmosferini cihazlara taşıyan bir aksiyon oyunudur.

Zamanlama ve becerinin de gerektiği oyun, son derece basit grafiklerle hazırlanmasına rağmen oyunun hızı ve akıcılığı size asla grafik kalitesi aratmayacaktır. Galaxy Glider oyununda astronot karakterinizi iki kırmızı gök cismi arasında hareket ettirmeniz gerekiyor. Bu mesafe arasında kalan cisimleri toplayarak puan kazanabilirsiniz. Ayrıca yine bu mesafede süzülen roketlere sürtünerek de puanları toplayabilirsiniz. Ancak dikkatli olmalısınız zira roketlere ne zaman zıpladığınız çok önemli. Eğer roketin ucuna denk gelirseniz sonunuz geldi demektir.

Oldukça keyifle oynayacağınız Galaxy Glider mobil oyununda oyunun sonu da gelmiyor. Böylece en iyi skoru yapan sıralamada zirveye oynuyor. Sonsuz aksiyonun yaşandığı Galaxy Glider mobil oyununu Google Play Store’dan ücretsiz indirin.

Galaxy Glider için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.4 ve üzeri
Üretici:
App Happy Games LLC
Galaxy Glider QR Kodu Okutarak İndir

Aksiyon Popülerleri

  1. Pokemon GO
    Pokemon GOAndroid İçin Pokemon Oyunu
  2. Subway Surfers
    Subway SurfersAndroid İçin Macera Oyunu
  3. Strike of Kings
    Strike of KingsAndroid için MOBA Oyunu
  4. Happy Can
    Happy CanAndroid için Market Oyunu
  5. Grand Theft Auto: Vice City
    Grand Theft Auto: Vice CityAndroid için GTA Oyunu

Galaxy Glider Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster