Kendinizi Uzay Boşluğunda Volta Atarken Bulacaksınız!

Android işletim sistemli mobil cihazlarda oynanabilen Galaxy Glider, uzay atmosferini cihazlara taşıyan bir aksiyon oyunudur.

Zamanlama ve becerinin de gerektiği oyun, son derece basit grafiklerle hazırlanmasına rağmen oyunun hızı ve akıcılığı size asla grafik kalitesi aratmayacaktır. Galaxy Glider oyununda astronot karakterinizi iki kırmızı gök cismi arasında hareket ettirmeniz gerekiyor. Bu mesafe arasında kalan cisimleri toplayarak puan kazanabilirsiniz. Ayrıca yine bu mesafede süzülen roketlere sürtünerek de puanları toplayabilirsiniz. Ancak dikkatli olmalısınız zira roketlere ne zaman zıpladığınız çok önemli. Eğer roketin ucuna denk gelirseniz sonunuz geldi demektir.

Oldukça keyifle oynayacağınız Galaxy Glider mobil oyununda oyunun sonu da gelmiyor. Böylece en iyi skoru yapan sıralamada zirveye oynuyor. Sonsuz aksiyonun yaşandığı Galaxy Glider mobil oyununu Google Play Store’dan ücretsiz indirin.