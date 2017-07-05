Uzay boşluğunda olabildiğinizce uzun süre hayatta kalın

iOS işletim sistemli mobil cihazlarda oynanabilen Galaxy Glider, beceri ve zamanlama isteyen ve uzayda geçen bir tür aksiyon oyunudur.

Oyunda herhangi bir hikaye bulunmuyor ve grafikler de oldukça basit hazırlanmış ancak yine de bu unsurlar sizin eğlencenize mani olmayacaktır. Zira Galaxy Glider mobil oyununun oynanışı son derece akıcı ve hızlı. Oyunun sonu da olmadığı için heyecan dur durak bilmeden devam edecek, oyununuz siz bırakmadıkça bölünmeyecek. İki gök cismi arasındaki mesafede uzay boşluğunda yer alan cisimleri toplayıp skorunuzu artırabileceğiniz oyunda ayrıyeten irili ufaklı roketlere tutunarak da puan topluyorsunuz. Ancak roketlerin ucuna denk gelirseniz yanma riskiniz var. Bu yönüyle oyunda zamanlamaya dikkat etmelisiniz.

Sonsuz aksiyonun sonuna kadar yaşandığı Galaxy Glider mobil oyununda liderlik tablosun adınızı üst sıralara yazdırın ve arkadaşlarınızla kıyasıya rekabet edin. Galaxy Glider mobil oyununu AppStore’dan ücretsiz indirebilirsiniz.