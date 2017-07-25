Galaxy Note 8 Dual Kamera Sistemi Daha Fazla Zoom Olanağı Verecek

Galaxy Note 8'in çift kamera özelliği ile gelebileceği hakkında çok yazıldı, çizildi. Ancak yeni bir fısıltıya göre durum anlatıldığı kadar basit değil.

Galaxy Note 8'in çift kamera özelliği bu kadar sade olamayacak. Galaxy Note 8'in çift kamerası 3x optik "zoom" yapacak.

KGI Securities şirketinin analisti Ming-Chi Kuo, ya da diğer adıyla "teknolojik dedikodular fısıldayan adam", Galaxy Note 8'in bir telefoto objektife sahip olacak çift kamerayla piyasaya çıkacağını uzun zamandır söylüyordu. Şimdi, söz konusu telefoto objektifin 3x zoom yapabilecek özelliğe sahip olacağını da söyleyerek yeni bir iddiada daha bulundu.

Genel kanıya göre, Samsung bu çift kamera sistemini kendisi üretecek. Dışarıdan üçünü parti bir tedarikçi kullanmayacak. Cihaz, geniş açılı mercek için bir tane 13 megapiksel sensör ve telefoto için de 12 megapiksel sensör kullanacak. Her iki objektif de optik görüntü sabitleme desteğine sahip olacaklar.

Bu söylentiler henüz Samsung tarafından doğrulanmış değil.

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