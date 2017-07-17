Android oyunlarında bedava altın, can hakkı, para kazanın.

Game Hacker, Android oyunları için hile programı. Ücretsiz indirdiğiniz, belli bir oynamanın ardından can, altın, para isteyen Android oyunlarında sınırlamaları ortadan kaldırmak için kullanabileceğiniz ücretsiz hile programlarından biri.

Android oyunlarının çoğunluğu ücretsiz indirilmeye açılıyor ancak uygulama içi satın alım seçenekleriyle ilgilenmezseniz oyunu belli bir bölüme kadar oynayabiliyorsunuz. Sonrasında ya can hakkınız bitiyor; arkadaşlarınıza can isteği göndermek zorunda kalıyorsunuz ya da altın satın almanız gerekiyor. Oyunda hızlıca ilerlemek, belli bir seviyeye gelmek istiyorsanız satın alımları değerlendirmekten başka çareniz yok. Game Hacker gibi hile programlarını kullanma seçeneğiniz de var elbette.

Root’lu olması şartıyla tüm Android telefon ve tabletlerde çalışabilen hile programı SB Game Hacker’ın güzel yanı; reklamlara boğmaması. Sürekli olarak tam sürüme geçmeniz hususunda reklamlar çıkarmıyor. Uygulamanın kullanımı da son derece kolay. Arama bölüme kaç altın, coins, can veya para istediğinizi yazmanız yeterli oluyor.