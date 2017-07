Game of Thrones 7. Sezonunun İlk Bölümü Rekor Kırdı

İzleyiciler, heyecanla bekledikleri Game of Thrones'un yeni sezonu ile nihayet buluştular. Game of Thrones 7. sezonu için bir hayli uzun bir süre bekledik, hatırlanacağı üzere bir önceki sezonun finalini geçtiğimiz sene Haziran ayında izlemiştik.

Aradan geçen 1 seneden uzun süre, Game of Thrones izleyicilerini diziden soğutmuş gibi görünmüyor; zira dizi yeni bir rekor elde etti. Dizinin 7. sezonunun ilk bölümü olan "Dragonstone" şu ana kadar en çok izlenen Gaem of Thrones bölümü oldu. Paylaşılan istatistiklere göre Dragonstone bölümü, 10.1 milyon kişi tarafından canlı olarak izlenildi. Canlı olmayan yayınlarda ise 6 milyon izleyici daha bu rakama eklendi. Yani Game of Thrones 7. sezon ilk bölümü yayınlanmasından sonraki ilk gün içinde 16 milyon izleyici sayısı elde etti. Bu rakam bir önceki sezonun finalinde 8.89 milyondu.

Game of Thrones'un gösterime girdikten sonra durdurulamaz bir yükselişe geçtiği söylenebilir. Dizinin ilk sezonunun ilk bölümü sadece 2.2 milyon seyirciye ulaşmştı. Şimdi ise bu rakamın 8'e katlandığını görüyoruz.

Game of Thrones'un 7. sezonu her ne kadar ilgiyle karşılanmış olsa da bu sezonun diğer sezonlardan kısa sürecek olması üzücü bir durum. Dizinin 7. sezonunda toplamda 7 bölüm yer alıyor.

Paylaşılan bu rakamların dizinin legal yollarla izlenmesindsen elde edilen rakamlar olduğunu belirtmekte fayda var. Dizi, torrent ve diğer illegal yayın servisleri üzerinden çok daha fazla izleyiciye ulaşıyor. Hatta Game of Thrones daha önceden dünya torrent trafiğini yukarı çekmiş, torrent paylaşım rekoru da kırmıştı.

