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Game Of Thrones'un Muhteşem Kum Gösterisi

game of thrones kum gösterisi

Winter is here!” (Kış geldi) diyeceğimiz, adeta ciğerimizi soldurana kadar bizi bekleten, artık gün saymaya başladığımız Game of Thrones efsanesine son günlerde, özleminizi biraz dindirecek, Polonyalı kum sanatçısı Tetiana Galitsyna’nın muhteşem performansı sizlerle:

 

16 Temmuz’da Amerika HBO kanalında yayınlanacak, 7. sezonun ilk bölümü, uzun bir bekleyişin ardından sevenleriyle buluşacak. Cersei ablamızın ortalığı yeşil kan gölüne çevirdiği, Sansa ablamızın ne işler çevirdiği belli olmadığı, Jon’umuz Snow’umuzun ejderhaların annesinin yeğeni çıktığı, doğal olarak da ejderhaların kuzeni olduğunu öğrendiğimiz 6. sezon finalinden bu yana geçen ‘GoT’suz günler sonunda son buluyor! İşte izlemeyenler için, HBO’nun yayınladığı GoT’un son fragmanı:


Sevdiğimiz tüm karakterleri bizden çalan, kalanların da başına vermediği nusubet kalmayan, son yılların en çok sevilen dizisine son 14 gün! Benim kalbim Jon Snow'la! Ya senin en sevdiğin GoT karakteri kim?
Yazar: - 03.07.2017

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