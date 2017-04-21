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Gang War Mafia
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Gang War Mafia

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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Gang War Mafia
Gang War Mafia
Gang War Mafia

Counter Strike benzeri harika bir fps shooter oyunu

Erkan Calp Son güncelleme 6 dakika önce

Gang War Mafia, Android platformunda Counter Strike benzeri çıkan oyunlardan biri. Günümüz mobil oyunlarıyla kıyasladığımızda orta seviye grafiklere sahip olduğunu söyleyebileceğim FPS shooter oyununda ister gerçek oyunculara karşı isterseniz de botlara karşı çatışmaya girebiliyorsunuz.

Çapraz platform destekli 3 boyutlu multiplayer FPS MMO oyunu olarak karşımıza çıkan Gang War Mafia’da klasik karşılaşmaların yanında PvE, Deathmatch, Bomb gibi popüler modları barındıran oyunda karakterler yer altı dünyasının ünlü isimlerinden oluşuyor. Bay ve bayan karakterlerin sadece görüntü olarak farklılık göstermediğini oynanışa geçtiğinizde anlayabiliyorsunuz. Kullanabileceğiniz onlarca silah mevcut. Sürekli yenileri eklenen haritalar da oldukça detaylı tasarlanmış. Oyun içi sohbet özelliğini de atlamamak gerek.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0 ve üzeri
Üretici:
VTC Academy
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