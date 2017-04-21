Gang War Mafia
Counter Strike benzeri harika bir fps shooter oyunu
Gang War Mafia, Android platformunda Counter Strike benzeri çıkan oyunlardan biri. Günümüz mobil oyunlarıyla kıyasladığımızda orta seviye grafiklere sahip olduğunu söyleyebileceğim FPS shooter oyununda ister gerçek oyunculara karşı isterseniz de botlara karşı çatışmaya girebiliyorsunuz.
Çapraz platform destekli 3 boyutlu multiplayer FPS MMO oyunu olarak karşımıza çıkan Gang War Mafia’da klasik karşılaşmaların yanında PvE, Deathmatch, Bomb gibi popüler modları barındıran oyunda karakterler yer altı dünyasının ünlü isimlerinden oluşuyor. Bay ve bayan karakterlerin sadece görüntü olarak farklılık göstermediğini oynanışa geçtiğinizde anlayabiliyorsunuz. Kullanabileceğiniz onlarca silah mevcut. Sürekli yenileri eklenen haritalar da oldukça detaylı tasarlanmış. Oyun içi sohbet özelliğini de atlamamak gerek.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.0 ve üzeri
- Üretici:
- VTC Academy
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