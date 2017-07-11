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Gelmiş Geçmiş En Çok İzlenen Video 'See You Again' Oldu

30 Kasım 2013’de daha 40 yaşındayken bir araba kazasında hayatını kaybeden, Fast and Furious (Hızlı ve Öfkeli) serisinin sevilen oyuncusu Paul Walker için yazılıp bestelenen "See You Again", Youtube’ın yeni rekortmeni oldu.

See You Agan’i ilk olarak, Walker’ın henüz Hızlı ve Öfkeli 7’nin çekimleri sürerken hayatını kaybetmesi üzerine, dublör yardımıyla çekimleri tamamlanan filmin son sahnesinde dinlemiştik. Aynı zamanda filmin Soundtrack’i de olan Wiz Khalifa ve Charlie Puth'un sevilen şarkısı, Youtube’da 2 milyar 896 milyondan fazla izlenerek zirveye oturdu. PSY’nin 2 milyar 894 milyon izlenen Gangnam Style’nı geride bırakan video, ‘gelmiş geçmiş en çok izlenen video’ unvanının sahibi oldu.


Listede 2 milyar 636 milyon ile Justin Bieber’ın Sorry klibi 3. sıraya yerleşirken, 2 milyar 550 milyonla Bruno Mars’ın Uptown Funk klibi 4. ve 2 milyar 486 milyon izlenmeyle Luis Fonsi’nin çok sevilen şarkısı Despacito 5. sırada yer alıyor. Şahsi fikrimi soracak olursanız, henüz listeye çok yeni girmiş olan Despacito, önümüzdeki bir kaç ay içerisinde listenin üst kısımlarına tırmacağa benziyor.

Bu arada söz açılmışken Paul reisin anısına gözleri dolduran son sahneyi de habere eklemeden geçemeyeceğim, nur içinde yatsın hızlı yaşadı genç öldü...


Yazar: - 11.07.2017

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