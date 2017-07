General Mobile 30 Farklı Ülkede Satışta!

ABD patentli Türk şirketi olan General Mobile, 30 farklı ülkede raflarda boy gösteriyor. Google ile ortak projesi olan ''Android One'' kapsamında General Mobile Android One serisi telefonlar pek çok ülkede satışa sunuluyor. Ayrıca satış rakamları da General Mobile'ı tatmin edecek seviyede.

General Mobile, 2015 yılında Android One telefonlarını çıkarmaya başlayarak, kullanıcılarına ''ham Android'' tecrübesini yaşatmayı başarmıştı. İlk olarak General Mobile 4G telefonuyla Android One telefonunu piyasaya çıkarmıştı. Hemen ardından 2016 yılında GM 5 ve GM 5 Plus ve 2017 yılında duyurdukları General Mobile GM 6 ile hem satışlardan hem de kullanıcı yorumlarından memnun oldukları öğrenildi.

Şu an Avrupa’nın pek çok ülkesinde satışta olan General Mobile telefonları; Hollanda, Moldova, Arnavutluk, Sırbistan, Yunanistan, Hırvatistan, Bosna Hersek, Lüksemburg, Belçika, Belarus, Karadağ, Slovenya, Almanya, Fransa, Romanya ve İtalya’da satılmaya devam ediyor.

Asya'nın birçok ülkesinde telefonlarını pazarlayan şirket, Türkiye başta olmak üzere Azerbaycan, Gürcistan, Pakistan, Özbekistan, Afganistan, Nepal ve Malezya’da. Orta Doğu’da ise, Irak ve Birleşik Arap Emirleri’nde boy gösteriyor. Afrika kıtasında; Tunus, Kenya, Gana’da Android One telefonlarını kullanıcıya sunuyor.

Ayrıca bu yıl içinde pek çok zincir mağazasıyla yaptığı anlaşma çerçevesinde, Auchan, Expert, Trony ve Carrefour mağazalarında General Mobile ürülerine ulaşılabilecek.

General Mobile GM5 ve GM6 İncelemelerimizi aşağıda yer alan videolar aracılığıyla ulaşabilirsiniz:





