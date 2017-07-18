Gesture Lock Screen uygulamasıyla Android cihazlarınızı kendi çizdiğiniz şekilleri kullanarak kilitleyebilirsiniz.

Gesture Lock Screen uygulamasıyla Android cihazlarınızı kendi çizdiğiniz şekilleri kullanarak kilitleyebilirsiniz.

Android işletim sisteminde varsayılan olarak PIN, desen ve şifre gibi seçenekleri kullanarak ekran kilidi ayarlayabiliyorsunuz. Ancak, kullanıcıların büyük bir çoğunluğu bu şifreleri kolay seçerek davetsiz misafirlere de kapı açıyor. Eğer, ekran kilidi olarak daha güvenli bir şifre belirlemek istiyorsanız varsayılan olarak gelen seçenekleri kullanmanıza gerek yok. Gesture Lock Screen uygulaması, kendi elinizle çizdiğiniz şekilleri ekran kilidi olarak kullanmanızı sağlayan oldukça etkili bir uygulama.

Sayı, harf, şekil veya imza gibi aklınıza gelebilecek her türlü şekli uygulamaya tanıttıktan sonra, ekran kilidinizi açmak için kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Davetsiz misafirlerin deneme yapmaları durumunda da gizlice fotoğraf çeken ve size bildiren uygulamada, parmak izi sensörü bulunan cihazlar için de kilit ayarlayabiliyorsunuz. Akıllı telefonlarınızı güvenli hale getirmek istiyorsanız siz de hemen Gesture Lock Screen uygulamasını kullanmaya başlayabilirsiniz.