GetThemAll(Windows)
İndirme Yöneticisi Eklentisi
Microsoft Edge'de bütün indirmelerinizi kontrol edin!
GetThemAll, Microsoft Edge için tercih edilebilecek bir eklentidir.
Eklenti konusunda da kendisini geliştirmeye başlayan Microsoft Edge, çokça tercih edilen eklentilerin bir kısmını desteklemeye başladı. Bunlardan bir tanesi olan ve mobil platformlarda çokça kullanılan GetThemAll, artık Microsoft Edge üzerinde de tercih edilebilecek. Tarayıcı üzerinden indirdirdiğiniz her dosyayı kontrol edebilmenizi sağlayan ve oldukça kolay kullanımı ile dikkatleri çeken eklentinin özellikleri ise şöyle:
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Win10
- Üretici:
- Nimbus Web Inc
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