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GetThemAll
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GetThemAll

(Windows)
GetThemAll İndir Hemen İndir

1.34 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
GetThemAll
GetThemAll
GetThemAll

İndirme Yöneticisi Eklentisi

Ramazan Tugay Kahraman Son güncelleme 2 saat önce

Microsoft Edge'de bütün indirmelerinizi kontrol edin!

GetThemAll, Microsoft Edge için tercih edilebilecek bir eklentidir. 

Eklenti konusunda da kendisini geliştirmeye başlayan Microsoft Edge, çokça tercih edilen eklentilerin bir kısmını desteklemeye başladı. Bunlardan bir tanesi olan ve mobil platformlarda çokça kullanılan GetThemAll, artık Microsoft Edge üzerinde de tercih edilebilecek. Tarayıcı üzerinden indirdirdiğiniz her dosyayı kontrol edebilmenizi sağlayan ve oldukça kolay kullanımı ile dikkatleri çeken eklentinin özellikleri ise şöyle:

  • Video indirme. 
  • mp3, wav vb. ses dosyalarını indirebilme. 
  • Youtube üzerinden video indirme. 
  • Facebook üzerinden video indirme. 
  • Kolayca PDF dosyalarını indirebilme. 
  • Müzikleri indirebilme. 
  • Vkontakte üzerinden video indirme. 

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Win10
Üretici:
Nimbus Web Inc

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