Giada, Windows sistemlerimiz üzerinde kullanabileceğimiz kapsamlı ve pratik bir ses düzenleme aracı olarak öne çıkıyor.

Profesyonel ve amatör kullanıcıların beklentilerine cevap verebilecek şekilde tasarlanmış olan Giada'nın son teknoloji alyapısı sayesinde programa aktarılan ses dosyaları olabilecek en yüksek kaliteye dönüştürülüyor. Bu sayede ses dosyalarında meydana gelebilecek bir kalite bozulmasının önüne geçilmiş olunuyor.

Tamamen ücretsiz olara sunulan Giada'yı başlattığımızda karşımıza son derece şık ve modern görünen bir arayüz çıkıyor. Elbette ne kadar kolay kullanım özelliklerine sahip olsa da Giada'yı kullanabilmek için bir nebze teknik bilgi gerekiyor.

Farklı amaçlara yönelik tasarlanmış olan playback çalma özellikleri, tekrar çalma modu, bpm ayarları ve senkronizasyon seçenekleri ile Giada, ses işleme konusunda kapsamlı