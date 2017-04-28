Girişimcileri Destekleyen YouTube Kanalı, 'Çay Kahve ve İnsan' 1 Yaşında

"Hayata değer katan videoların" izlenebildiği Çay Kahve ve İnsan, özünde girişimcilerin bilinmeyen yönlerini aydınlatan çeşitli videoların paylaşıldığı bir kanal. Çay Kahve ve İnsan, girişim yapmak isteyenleri, onlarca örnek tecrübeyle buluşturuyor.

Çay Kahve ve İnsan, Çeşitli girişim hikayelerine ve girişimlerin bilinmeyen yönlerini takipçileri ile paylaştığı gibi, izleyicilerini bu konuda tecrübelendiriyor. Çay Kahve ve İnsan hem YouTube üzerinden takip ediliyor, hem de önemli başlıkların derlendiği kendi resmi web sayfasından da izlenebiliyor.

Çay Kahve ve İnsan yayınlarında, bir girişimin ne olduğu, nasıl aşamalardan geçerek girişim yapılabileceği gerçek hayattan örnekler alınarak anlatılıyor.

2016 yılı Nisan ayında yazılım geliştiricisi Tarık Çayır tarafından oluşturulan Çay Kahve ve İnsan, aslında girişim hikayeleri anlatan bir girişim olarak da tanımlanabilir.

Kurucusu Tarık Çayır tarafından hazırlanan Çay Kahve ve İnsan tanıtım filmini aşağıda izleyebilirsiniz. Çayır, aşağıdaki videoda, Türkiye'de girişimcilerin izlemesi gereken yolları değil de daha çok kendi tecrübelerinden yola çıkarak bir girişimin alt yapısının nasıl olması gerektiğini anlatıyor.