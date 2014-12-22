GlassWire1.2.109 (Windows)
Güvenlik Duvarı ve Ağ Takibi Programı
Bilgisayarınızın Ağ Güvenliğini Sağlayın ve Zararlı Yazılımlardan Korunun
GlassWire programı, bilgisayarında ücretsiz bir firewall yani güvenlik duvarı kullanmak isteyen kullanıcıların tercih edebilecekleri seçenekler arasında yer alıyor ve hem kolay kullanılır yapısı hem de sıkı güvenlik önlemleri sunması sayesinde ilginizi çekecektir. Windows'un kendi içerisinde gelen güvenlik duvarının yetersizliğini dikkate alırsak GlassWire'ın sunabildiklerine gelin birlikte göz atalım.
Programın aktif olarak internet bağlantınız üzerinden gerçekleşen işlemlerin kaydını tutması ve şüpheli bir işlem farkettiğinde bunu durdurarak size bilgi vermesi sayesinde bilgisayarınıza bulaşmış olan zararlı yazılımlara karşı aktif bir engellemede bulunabiliyorsunuz. Bazı antivirüs programlarının ağ gözetiminin yetersiz olabilmesi ve bu nedenle tüm tehditleri durduramaması sebebiyle GlassWire'ı ana antivirüs yazılımınıza destek olacak bir araç olarak kullanabiliyorsunuz.
Ağ bağlantısını gözlemlemek dışında programın el atabildiği diğer konuları listelemek gerekirse;
- Sistem dosyası değişiklikleri
- Uygulamalardaki değişiklikler
- ARP spoofing işlemleri
- DNS değişiklikleri
- Uzak bilgisayar izlemesi
Dileyen kullanıcılar kayıt dışına çıkarak ağ aktivitelerinin kaydının tutulmamasını da sağlayabiliyor ve böylece denemeler, gizlilik gerektiren durumlar gibi hallerde isteyerek güvenlikten biraz feragat edebiliyorlar.
Eğer PC güvenliğinizi koruyabilmek için yeni bir güvenlik aracı arayışınızdaysanız GlassWire'a kesinlikle göz atmalısınız.
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5- GlassWire 1.1.41 için Berk Çatal dedi ki;
Sürüm Eski Güncelleyin Lütfen...Artı Yönleri: Mükemmel Eksi Yönleri: Türkçe Dil Destegi Yoktu Geldi şuan var :)
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5- GlassWire 1.1.41 için Hüseyin Can dedi ki;
Güncellediginiz İçin Teşekkürler 360 TS İle Beraber kurdum gayet iyi
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Geçen Hafta / Toplam:
- 2 / 565
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
- Üretici:
- GlassWire
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