Dünyayı etkileyen virüsten insanları korumalısınız.

Global Outbreak, öldürücü bir virüsün etkisiyle zombiye dönüşen insanlara karşı mücadele ettiğimiz, virüsün daha da yayılmasını engellemeye çalıştığımız Android oyunu. GPS’imizi açarak oynamamızı isteyen yapımda zombi mutantları yok etmek için paralı askerlerden oluşan bir ordu kuruyoruz.

Oyunda dünya genelini etkileyen ölümcül bir virüsle başa çıkmak için uğraş veriyoruz. İnsanları mutanta dönüştüren virüs, gerçekten bir şehri değil bütün dünyayı etkilemiş durumda. Oyunun güzel tarafı; GPS bağlantınızı aktif ettiğiniz vakit harita bulunduğunuz şehre göre düzenleniyor, bu da oyun deneyimini etkiliyor. Dünya haritasının interaktif olması ayrı bir hoşuma gitti. Olayları gerçek zamanlı olarak görüp o noktaya birliklerimizi yönlendirebiliyoruz. Birlik demişken, oyun esnasında sadece paralı askerleri yönetebilsek de helikopter ve diğer araçlarla havadan da destek alıyoruz.

Tepe kamera açısından oynanış sunan yapımda savaş esnasında askerlerinizi yönetmek için çaba sarf etmeniz gerekmiyor. Tek parmakla rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Oyun alanında alt köşede kullanabildiğiniz silahlarınız, üstte de yönettiğiniz askerin sağlık durumu ve öldürdüğünüz zombilerin sayısını görüyorsunuz.