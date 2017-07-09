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Global Outbreak
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Global Outbreak

(iOS)
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173 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Global Outbreak
Global Outbreak
Global Outbreak
Global Outbreak
Global Outbreak

iPhone ve iPad İçin Zombi Öldürme Oyunu

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

Dünya genelini etkileyen ölümcül bir virüs...Birliklerinizi hazırlayın.

Global Outbreak, zombi temalı 3D shooter oyunu olarak iOS platformunda yerini alıyor. Dünya geneline yayılan, insanları zombi mutanta dönüştüren virüsü durdurmak için mücadele veriyoruz. Hava desteği de alarak zombi mutantları yeryüzünden temizliyoruz.

Hem iPhone hem de iPad’de kolay oynamayı mümkün kılan yenilikçi kontrol sistemine sahip zombi temalı arcade oyunda gerçek harita üzerinden ilerliyoruz. Dünya haritasını açtığınızda da göreceğiniz üzere her yer ölümcül virüsün etkisi altında. Global Outbreak’i diğer zombi oyunlarından ayıran noktası da burada ortaya çıkıyor. GPS bağlantınızı aktif ettiğiniz vakit bulunduğunuz şehre göre oyun düzenleniyor, o alana yönelik koruma oluşturuyorsunuz. Gerek paralı askerlerden oluşan mini ordunuzla gerekse de helikopterlerle zombi mutantları yok ediyorsunuz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri
Üretici:
ShortRound Games
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