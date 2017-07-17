Global Siber Saldırılar, 53 Milyar Dolar Zarara Yol Açabilir!

Dünyayı etkisi altına alan siber saldırıların faturası tahmin edilenden çok daha ağır olabilir. Lloyd's of London global bir siber saldırının küresel ekonomiyi, 53 milyar dolar zarara sokabileceğini açıkladı.

Dünyaca ünlü sigorta şirketi Lloyd's of London, yayınladığı son raporda, olası bir küresel siber saldırının 53 milyar dolarlık ekonomik kayıp yaratabileceğini, bunun da 2012 yılında ABD’de yaşanan Superstorm ve Sandy felaketleri sonucunda ortaya çıkan ekonomik kayıpla aynı seviyede olacağını söyledi. Yayınlanan 56 sayfalık raporda; siber saldırıların neden olabileceği, zararın boyutu ve olası tehditler üzerinde durulurken, Lloyd’un patronu Inga Beale, insan kaynaklı risklerin doğal afetlerden çok daha büyük tehlikelere yol açtığını söylüyor.

Lloyd of London, en olası senaryo olarak, bir bulut hizmeti sağlayıcısının varsayımsal olarak hacklenmesini ve dünya çapındaki şirketlerin bilgisayarlarına gerçekleşebilecek saldırılarda oluşabilecek potansiyel ekonomik kayıpları ele aldı. Sigortacılar, siber risklerin ve siber sigortaya olan ilginin artışıyla, karşılaşabilecekleri kayıpları öngörmeye çalışıyorlar. Ancak veri eksikliği bu araştırmalarda ciddi zorluklar yaratıyor.

Risk değerlendirme şirketi olan Cyence’ye göre, sanal bulut sağlayıcısına gerçekleştirilebilecek bir saldırının ekonomik maliyeti, Mayıs ayında 100'den fazla ülkeye yayılan “WannaCry"ın 8 milyon dolarlık fidye saldırısından çok daha yüklü olacak. Haziran ayında, "NotPetya" olarak adlandırılan bir virüs saldırısı, Ukrayna'daki enfeksiyonlardan dünyadaki işletmelere yayılmıştı. Enfekte olmuş makinelerdeki verileri şifreleyerek onları çalışmaz hale getiren bu virüs, hukuk firmalarında ve fabrikalarda iş kesintilerine sebep olmuştu.

Cyence, "NotPetya"nın 850 milyon dolarlık ekonomik masrafa neden olduğunu söyledi. Lloyd's-Cyence senaryosundaki varsayımsal bulut hizmeti saldırısında, hackerlar bir bulut sağlayıcısı yazılımına 1 sene sonra sistem çökmelerini tetikleyecek kodlar yerleştiriyor.

Lloyd’un patronu Inga Beale, Siber saldırılar sanal alemde olduğu için, ciddi bir olayda ortaya çıkabilecek sonuçları kestirmenin oldukça zor olduğunu söylerken, Haziran ayında yaptığı bir açıklamada, Lloyd'un 2.5 milyar dolarlık siber sigorta pazarında yüzde 25'lik bir pay sahibi olduğunu belirtti.

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