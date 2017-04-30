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Golf Zero
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Golf Zero

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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Golf Zero
Golf Zero
Golf Zero
Golf Zero
Golf Zero

Birbirinden zorlu bölümlerin üstesinden gelmeli ve arkadaşlarınıza meydan okumalısınız

Murat İşçi Son güncelleme 2 saat önce

Golf Zero, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Birbirinden zorlu bölümlere sahip olan oyunda topu deliğe sokmaya çalışıyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir golf oyunu olarak karşımıza çıkan Golf Zero, birbirinden zorlu engellerin ve tuzakların yer aldığı harika bir oyundur. Oyunda zorlu bölümlerin üstesinden gelmeye çalışıyor ve dünyanın dört bir yanındaki oyuncularla mücadele ediyorsunuz. Arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz oyunda işiniz oldukça zor. 80'den fazla zorlu bölüme sahip olan oyunda hem platform oyunu oynuyor, hemde golf deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Piksel tarz grafiklere de sahip olan oyunda işiniz bir hayli zor. Elinizi çabuk tutmalı ve tüm bölümleri geçmelisiniz. Eğer platform oyunlarından zevk alıyorsanız Golf Zero'yu mutlaka denemeniz gerekiyor.

Renkli grafiklere ve etkileyici ses efektlerine sahip olan oyunda eğlenceli vakitler geçirebiliyorsunuz. Golf oyununu platform tarzı bir oynanışla birleştiren oyunda işiniz de oldukça zor. Keyifli bir deneyim sunan oyunda isabetçiliğinizin de iyi olması gerekiyor. Zorlu engellerden kaçmalı, duvarlarda yürümeli ve yüksek puanlara ulaşmalısınız.

Golf Zero oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri
Üretici:
Brad Erkkila
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