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Google Allo'nun Masaüstü Sürümü Birkaç Hafta İçinde Geliyor

allo

WhatsApp'ı bilmeyenimiz yoktur. Özellikle yaptığı değişikliklerle geçtiğimiz günlerde birçoğumuzu heyecanlandıran bu uygulamaya rakip olarak kullanıma sunulan Google Allo'dan da yeni haberler var. 

Alışılmış uygulamaların aksine Allo'da birçok güzel özellik mevcut. Örneğin, çektiğiniz resmi gönderirken mürekkep özelliği ile çizimler ve yazılar hazırlayabilirsiniz. Ayrıca uygulama Akıllı Yanıt ve Google Asistan gibi özellikleri de barındırıyor. 

allo-messenger

Bu uygulama sayesinde kendinizi ifade etmek için büyük ya da küçük harflerle yazmanıza artık gerek yok. Basit bir kaydırma hareketiyle düşüncelerinizi daha yüksek veya daha alçak bir sesle ifade ettiğinizde sesin seviyesine göre yazı büyüklüğü otomatik ayarlanıp karşı tarafa gönderiliyor. Mesela bu, derste veya toplantıda olduğunuzu belirtmek için işinize yarayabilir.

Benim aralarında en sık kullandığım özellikse, diğer uygulamalardan farklı ve renkli olarak tasarlanan çıkartmaları. Siz de içinde bulunduğunuz durumu ifade etmek veya bir kahve içmek istediğinizi belirtmek için bu çıkartmaları kullanabilirsiniz. 

İlgi çekici teknik özelliklerin dışında, 10 milyondan fazla indirilen bu sıradışı uygulamanın, masaüstü sürümü için Google bir süredir kolları sıvamıştı. Yaptıkları son açıklamada ise masaüstü sürümünün birkaç hafta içinde tamamlanacağı ve kullanıma sunulacağı belirtildi. İşte konuya dair Tweet; 

allo-tweet

Yeni çıkacak olan bu sürümü merakla bekliyoruz! 

İndir81 MB
Google Allo iOS
Google Allo iOS iPhone İçin Mesajlaşma Uygulaması

İndir13.96 MB
Google Allo (APK) Android
Google Allo (APK) Android Android İçin Mesajlaşma Uygulaması

Google Allo'nun Yeni Özelliğiyle Selfielerinizi Çıkartmaya Dönüştürün

Google Allo'nun İşlevsel Özelliklerini Artıran Yeni Güncellemesi Yayınlandı

Yazar: - 10.07.2017

Google Allo'nun Masaüstü Sürümü Birkaç Hafta İçinde Geliyor İçin Yorum Yaz

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