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Google, Android İçin Samba Uygulamasını Yayınladı

Google Android Samba

Bilmeyenler için öncelikle Samba'nın ne olduğunu özetleyelim: Samba, Unix ve türevi işletim sistemlerinin Windows ağlarında client/server olarak dosya ve yazıcı paylaşmasını sağlayan açık kaynaklı bir program. Google, işte bu harika programın Android sürümünü yayınladı. 

Google tarafından yayınlanan bu uygulama, Android'deki dosyaların diğer ağlarla paylaşılmasına olanak tanıyor. Bu sayede kullanıcılar uzaktaki dosyalarına Android cihazlarından sorunsuz bir şekilde erişebiliyor, değiştirebiliyor veya silebiliyor. Samba ile doğrudan ilişkisi bulunan uygulama, organizasyonun resmi internet sitesinde de bulunuyor. Üstelik Samba tarafından desteklenen tüm özellikleri de içerisinde barındırıyor.

Android için Samba Client

Uygulamanın oldukça işlevsel olduğunu belirtelim. Bağlanmak istediğiniz dosyalara ulaşmak için bir kullanıcı adı ve şifre girmeniz yeterli olacaktır. Tamamen açık kaynaklı ve güvenilir olduğundan, Android cihazlarında böyle bir uygulama arayanlara kesinlikle öneririz.

Android için Samba uygulamasını Google Play Store sayfasından indirebilirsiniz.

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Android Samba Client
Android Samba Client Android için Samba Uygulaması

Google, Play Store'a Yeni Güncelleme Getirdi

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 06.07.2017

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