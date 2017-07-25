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Google, Androidlerin Yaşadığı Emoji Sorununa Çözüm Getiriyor

emoji sorunu

Android işletim sistemi, telefon üreticilerinin tutarsız güncellemeleri nedeniyle birçok Android kullanıcısı yeni yazılım güncellemelerini zamanında alamıyor. Buna bağlı olarak da, iPhone kullanan kişilerden aldıkları mesajlardan çok sayıda emojiyi de göremiyorlar.

andorid emoji sorunu2

Google, güncellemelerdeki zamanlama sorununu kolayca çözemeyeceğinden olsa gerek, emoji konusunda düzeltmeye gitmeye karar verdi. Şimdiye kadar, Android güncellemeleriyle bağlantılı olan yeni emoji bültenlerinin yarattığı bir takım iletişim problemlerine çözüm getiriliyor.

andorid emoji sorunu

Eğer bir Android kullanıcıysanız ve bu kutucukları hiç görmediyseniz, kendinizi bir nevi şanslı sayabilirsiniz. Neyse ki Google artık geliştiricilerin Android güncellemelerini beklemeden yeni emoji uygulamasını daha kolay hale getiriyor. Geliştiricilerin tek yapması gereken, birkaç kod satırı eklemek olacak. Böylelikle kullanıcı, Android'in modası geçmiş bir sürümünü kullanıyor olsa bile, en son çıkan emoji karakterlerini sorunsuz görebilecek.

Daha da iyisi, Android 4.4'e (KitKat) kadar tüm eski sürümlere uyumlu olacak bu yeni sistem, Google istatistiklerine göre mevcut kullanıcıların yüzde 80'i için eskisinden daha iyi hizmet sunacak.

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Yazar: - 25.07.2017

Google, Androidlerin Yaşadığı Emoji Sorununa Çözüm Getiriyor İçin Yorum Yaz

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