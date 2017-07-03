Google Çalışanlarının Seyahat Bilgileri Çalındı

Google çalışanlarının otel rezervasyonlarından sorumlu seyahat acentası bir siber saldırıya maruz kaldığını açıkladı. Siber saldırı sırasında Google çalışanlarının isimleri, iletişim bilgileri ve kredi kartı bilgilerinin çalınmış olabileceği düşünülüyor.

Google'ın anlaşmalı olduğu seyahat acentası bu aralar siber saldırılarla uğraşıyor. Carlson Wagonlit Travel (CTW) tarafından da kullanılan Sabret Hospitality Solutions SynXis adlı bir rezervasyon sistemini etkileyen saldırı, Google çalışanlarının otel rezervasyonlarını da içerisinde barındırınca ortalık karıştı.

Olayın ardından Google, California Eyaleti'nde bulunan çalışanları için bir uyarı yayınladı. Uyarıda, sosyal güvenlik numaralarının, pasaport ve sürücü ehliyeti gibi bilgilerin ele geçirilmediğini ifadeleri kullanıldı.

Dünya çapında 32 bin'den fazla otelin bu rezervasyon sistemini kullandığı öğrenildi. Şirket Mayıs ayında siber saldırıyı keşfedince müşterine haber verdi, ancak bilgisayar korsanlarının birkaç ay boyunca bu yazılıma eriştiği bildiriliyor.

Google, kimlik hırsızlığı vakaları için kullanıcıları uyanık olmaya davet ediyor. Anlaşılan o ki buna çalışanları da eklendi.

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