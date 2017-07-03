?     Geri Bildirim
TamindirHaberGüvenlikGoogle Çalışanlarının Seyahat Bilgileri Çalındı

Google Çalışanlarının Seyahat Bilgileri Çalındı

Google Çalışanlarının Seyahat Bilgileri Çalındı

Google çalışanlarının otel rezervasyonlarından sorumlu seyahat acentası bir siber saldırıya maruz kaldığını açıkladı. Siber saldırı sırasında Google çalışanlarının isimleri, iletişim bilgileri ve kredi kartı bilgilerinin çalınmış olabileceği düşünülüyor.

Google'ın anlaşmalı olduğu seyahat acentası bu aralar siber saldırılarla uğraşıyor. Carlson Wagonlit Travel (CTW) tarafından da kullanılan Sabret Hospitality Solutions SynXis adlı bir rezervasyon sistemini etkileyen saldırı, Google çalışanlarının otel rezervasyonlarını da içerisinde barındırınca ortalık karıştı. 

Olayın ardından Google, California Eyaleti'nde bulunan çalışanları için bir uyarı yayınladı. Uyarıda, sosyal güvenlik numaralarının, pasaport ve sürücü ehliyeti gibi bilgilerin ele geçirilmediğini ifadeleri kullanıldı. 

Dünya çapında 32 bin'den fazla otelin bu rezervasyon sistemini kullandığı öğrenildi. Şirket Mayıs ayında siber saldırıyı keşfedince müşterine haber verdi, ancak bilgisayar korsanlarının birkaç ay boyunca bu yazılıma eriştiği bildiriliyor. 

Google, kimlik hırsızlığı vakaları için kullanıcıları uyanık olmaya davet ediyor. Anlaşılan o ki buna çalışanları da eklendi. 

Google Triangle ile Mobil İnternet Kontrol Altında

Google'ın CEO'sundan Bakış Açınızı Değiştirecek Hamam Böceği Teorisi

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 03.07.2017

Google Çalışanlarının Seyahat Bilgileri Çalındı İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Bu Hafta Çıkacak Oyunlar (Temmuz İlk Hafta) Bu Hafta Çıkacak Oyunlar (Temmuz İlk Hafta) E3 2017 yeni sonlandı ve E3 2017'de gösterimi yapılan oyunlar arasından en iyi oyunlar seçilerek ödüllendirildi. E3 2017 sonrasında oyun dünyasının…
Mitsubishi Electric'ten Sürücüsüz Araç Kullanımı İçin Yeni Teknolojiler Mitsubishi Electric'ten Sürücüsüz Araç Kullanımı İçin Yeni TeknolojilerMitsubishi Electric’in ilk kez Cebit Fuarı’nda tanıttığı sürücüsüz konsept aracı EMRAI xDAS 3.1 ile birlikte bir dizi yenilikçi sürüş… 'Türkiye Kendi Savaş Gemisini Tasarlayan 10 Ülke Arasında' 'Türkiye Kendi Savaş Gemisini Tasarlayan 10 Ülke Arasında'Türkiye, savunma sanayisi alanında yaptığı yatırımları gündeminde tutmaya devam ediyor. Milli uçak ve milli tank gibi projelerin ardından milli…
Yeni iPhone 8 Konseptine Bayılacaksınız! Almanya G20 Zirvesi Siber Güvenliği İçin Ayakta

ÇOK OKUNAN HABERLER

GÜVENLIK HABERLERİ