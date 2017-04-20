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Google Chrome 58 Yayınlandı, Hemen İndirin

Google Chrome 58 Yayınlandı, Hemen İndirin

Dünyanın en yaygın olarak kullanılan internet tarayıcısı olan Google Chrome güncellenerek yeni sürümüne yükseltildi.

Google Chrome 58 ile birlikte geliştiricilerin hoşuna gidecek yenilikler geliyor ve tarayıcıdaki farklı güvenlik açıkları gideriliyor. Daha önceden Google Chrome 58'in beta sürümünde de gördüğümüz IndexedDB 2.0 ya da kısa adıyla IDB 2.0 standartı Google Chrome 58'in final sürümünde tam destek kazanıyor. Bu standart tarayıcı üzerinde büyük data setleri ile daha rahat çalışılmasını sağlıyor. iframe navigasonu iyileştirilirken, Android üzerinde Progresif Web Uygulamaları - PWA'lar için tam ekran desteği geliyor.

Google Chrome 58 ile birlikte toplamda 29 güvenlik açığı gideriliyor. Bu sayede kullanıcılara kişisel bilgileri için artırılmış güvence sunuluyor. Google, kapatılan bu güvenlik açıklarının tespiti için hata avına katılan kullanıcılara binlerce dolar ödül de dağıtmış. Tespit edilen ve kapatılan güvenlik açıklarına ve dağıtılan ödüllere bu sayfa üzerinden erişebilirsiniz. Google Chrome 58'in diğer güncelleme notları ise bu sayfa üzerinde paylaşılıyor.

Google Chrome'un Windows sürümünün yanısıra Mac OS sürümü de güncellendi. En güncel Google Chrome sürümünü indirmek için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz:

İndir43.44 MB
Google Chrome
Google Chrome Hızlı, Sade ve Güvenli İnternet Gezgini

İndir60.81 MB
Google Chrome
Google Chrome Mac İçin Modern İnternet Tarayıcısı

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Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 20.04.2017

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