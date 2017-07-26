Google Chrome 60 Yayınlandı; 40 Güvenlik Açığı Kapatıldı

Windows PC ve MAC kullanıcılarının favori internet tarayıcısı Google Chrome, güncellendi. Chrome 60 sürümünde çok sayıda güvenlik açığı kapatıldı, önemli iyileştirmeler yapıldı.

Geliştiriciler İçin Önemli İyileştirmeler

Windows ve MAC tarafında sürekli güncellenen web tarayıcılarından Google Chrome güncellenerek 60.0.3112.78 final (stabil) sürümüne kavuştu. Google Chrome 60 sürüm ile birlikte Android cihazlar için Ödeme İsteği API desteği (alışveriş sitelerinde ödeme işlemlerini daha kolay, hızlı ve tutarlı olması için geliştirilen yeni API), yeni VP9 video kodek formatı, geliştiriciler için daha kolay kullanılabilir hale getirilen Kimlik Bilgisi Yönetimi API, web sitelerinin daha hızlı yazı tipi yüklemesine izin veren CSS font-display özelliği ve CSS font-face tanımlayıcı Google Chrome’un yeni sürümündeki önemli iyileştirmeler arasında.

Touch Bar Desteği Geldi!

Mac tarafında da 2016 sonu ve 2017 Macbook Pro Touch Bar modelleri için Touch Bar desteği geldi. Chrome’a özel kısayolların tümünü dokunmatik panel üzerinden kullanmak, Menü çubuğu altında "Görüntü – Touch Bar’ Özelleştirme" ile Chrome kısayolları isteğe göre ayarlamak mümkün.

40'a Yakın Güvenlik Açığı Kapatıldı

Android ve Windows kullanıcılarının etkilendiği 40’a yakın güvenlik açığının da kapatıldığı Google Chrome 60.0.3112.78 sürümünü aşağıdaki bağlantıdan Windows PC ve Mac bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Çok sayıda güvenlik açığı kapatıldığından güncellemeyi yapmanızı tavsiye ederiz.