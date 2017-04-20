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Google, Chrome Tarayıcıya Reklam Engelleme Özelliği Getiriyor

Google, Chrome Tarayıcıya Reklam Engelleme Özelliği Getiriyor

Gezegenimizin bir numaralı web tarayıcısı olan Google Chrome, tüm kullanıcılarını sevindirecek bir özelliğe kavuşuyor. Wall Street Journal’ın bugün yayınladığı habere göre, Google, Chrome internet tarayıcısına reklam engelleme özelliği getiriyor.

İnternette sörf yapmak, reklamlar yüzünden artık hepimizin en sıkıldığı şeylerden birisi olmak üzereyken, üçüncü parti reklam engelleme uygulamaları biraz da olsa bizi özgür kılabiliyor. İşletmeler ve web siteleri için önemli bir gelir kaynağı olan reklamlar, kullanıcılar için bir ıstırap teşkil edebiliyor. İrili ufaklı, aniden beliren, kaybolan, kapatılamayan ve sayfayı görmemizi engelleyen bu reklamlara, artık Google'da "bir dur" demenin vaktinin geldiğini düşünmüş olmalı ki, artık reklam engelleme uygulamaları ya da eklentileri kervanına Chrome'da katılıyor. Ancak, "Google zaten reklamlardan besleniyor, bu nasıl olacak?" derseniz hemen yanıtlayalım; Chrome üzerinde Google, bu işlevini oldukça farklı icra edecek.

Google bu eklentiyle, Chrome üzerinde sadece zararlı ve uygunsuz reklam içeriklerinin kullanıcılara erişmesine engel olacak. Kısaca bu stratejiyle Google, uygunsuz reklamları engellerken, diğer reklamların kullanıcılara ulaşmasına engel olmayacak. Ancak bu strateji şimdilik bir söylentiden ibaret, çünkü Google, henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Bu nedenle Chrome’a eklenmesi düşünülen reklam engelleme özelliği, 3. parti çözümlerden vazgeçeceğimiz anlamına gelmiyor.

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Yazar: - 20.04.2017

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