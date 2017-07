Google Duo 100 Milyonu Aşkın Kullanıcının Tercihi Oldu

Geçtiğimiz yıl Google’ın olağan I/O Konferansı’nda Google Allo uygulaması ile aynı anda tanıtılan Google Duo, piyasaya sürülmesinden bu yana geçen 11 ayda 100 milyonu aşkın kullanıcıyı kendisine çekerek büyük bir başarıya imza attı.

Kısa bir süre içinde 100 milyon kullanıcı barajını geride bırakan Google Duo uygulaması yalnızca birkaç ay öncesine kadar bu sayının yarısı kadar kullanıcıya sahipti. Bu da gösteriyor ki Google Duo’nun popülerliği hızla yayılıyor. Geçtiğimiz yıl Apple’ın FaceTime ve Microsoft’un Skype uygulamalarına nazire yaparcasına duyurulan Google Duo, başlangıçta sadece video arama hizmeti sunsa da kısa süre içinde sesli arama özelliği de uygulamaya eklendi. Yeni özelliklerin eklenmesi de uygulamanın kullanıcı sayısının artmasına yardımcı oldu.

High quality video with simple design is resonating with users. Pleased to see #GoogleDuo hit 100M, 11 months since launch. Lots more to do