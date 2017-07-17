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Google Duo 100 Milyonu Aşkın Kullanıcının Tercihi Oldu

Google Duo

Geçtiğimiz yıl Google’ın olağan I/O Konferansı’nda Google Allo uygulaması ile aynı anda tanıtılan Google Duo, piyasaya sürülmesinden bu yana geçen 11 ayda 100 milyonu aşkın kullanıcıyı kendisine çekerek büyük bir başarıya imza attı.

Kısa bir süre içinde 100 milyon kullanıcı barajını geride bırakan Google Duo uygulaması yalnızca birkaç ay öncesine kadar bu sayının yarısı kadar kullanıcıya sahipti. Bu da gösteriyor ki Google Duo’nun popülerliği hızla yayılıyor. Geçtiğimiz yıl Apple’ın FaceTime ve Microsoft’un Skype uygulamalarına nazire yaparcasına duyurulan Google Duo, başlangıçta sadece video arama hizmeti sunsa da kısa süre içinde sesli arama özelliği de uygulamaya eklendi. Yeni özelliklerin eklenmesi de uygulamanın kullanıcı sayısının artmasına yardımcı oldu.

Şirketin ürün yetkilileri tarafından belirtilenlere göre Google Duo’nun kullanıcıları çeken en önemli noktası veri tüketimi. Zira uygulamanın veri tüketiminin çok düşük olduğu ve uygulamanın düşük bağlantı hızlarında da aksamadan çalıştığı vurgulanıyor.

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Google Duo Android
Google Duo Android Android İçin Ücretsiz Görüntülü Arama Uygulaması

İndir43 MB
Google Duo iOS
Google Duo iOS iPhone İçin Görüntülü Konuşma Uygulaması

Google Duo'nun Arama Özelliği Herkese Açıldı

Google, Tüm Yapay Zeka Geliştiren Oluşumlara Kucak Açıyor

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Yazar: - 17.07.2017

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