Google Earth, 18 Nisan'da Büyük Bir Yenilikle Geleceğini Fısıldadı

Google Earth 18 Nisan'da önemli bir güncelleme yapacağının işaretlerini veriyor. Aslında bu bir güncellemeden çok, bir yenilik olarak da fısıldanıyor.

Bu yenilik (veya güncelleme), 22 Nisan'daki "Dünya Gününe" oldukça yakın bir tarihe denk geliyor. Yani Google, bu yeniliği açıklamak için doğru bir zamanlama yapmış.

Gelelim yeniliğe; hakkında hiçbir bilgi olmayan, bu yeni Google Earth güncellemesi için Google'ın ağzını bıçak açmıyor. Aslında 2001 yılında EarthViewer 3D tanıtılan Google Earth, 2005 yılından bu yana kararlı bir şekilde servis vermeye devam ediyor. Google Maps ile bütünleşik çalışan birçok harita çoktan eskimiş durumda. Geçtiğimiz Kasım ayında sanal gerçeklik (VR) desteğine de kavuşan Google Earth'un arayüzünde bu desteğe rağmen uzun zaman bir revizyon yapılmamıştı. Bu yüzden en önemli yeniliğin arayüzde sağlam bir değişiklik olacağı konusunda tahminler ağır basıyor. Bu arada, Google Earth’ün sanal gerçeklik özelliğini hem farklı platformlar hem de Google Daydream ile bütünleştirmek isteyen Google, bir iddiaya göre Google Earth VR desteğini makul fiyatlarla, farklı sanal gerçeklik kafa setlerine de getirebilir.

İndir Google Earth VR HTC Vive için Google Earth VR Uygulaması

Google Earth ile Şaşırtıcı Görüntüler

Google Earth ile Alan Hesaplama

Google Earth Sanal Gerçeklik Teknolojisiyle Buluştu