Google Earth'de Komşusuna Öyle Bir Not Bıraktı Ki!

Google Earth’ü ilk öğrendiğinizde ne yaptınız? Hadi itiraf edin siz de açıp bir kendi evinize bakmışsınızdır. Hayal edin, programa evinize bakmak için girdiniz ve komşunuzun sizin için bıraktığı notu gördünüz? Ne yapardınız? Tabi haklısınız nota göre değişir.

Amerika’nın Washington Eyaleti’nde bir ev, komşusu için öyle bir not bıraktı ki, sanıyorum bunu görseniz verdiğiniz tepki biraz sert olurdu. Ama sözün gittiği kişi siz olmadıktan sonra kabul edelim, olay oldukça komik ve yaratıcı.

İlk bakışta yazıyı fark etmeniz tabi pek muhtemel değil, o yüzden biraz yaklaşalım.

Tam okuyamadınız mı? Biraz daha ‘zoom’:

Sanıyorum notun sahibi komşusunu pek sevmiyor olacak ki bahçesine ‘A HOLE’ yani ‘delik’ yazarak, kime söylediği açık olsun diye de okla işaret etmiş. Üstelik pek de yeni olmayan bu not, Google Earth’ün 2011 ve 2013 versiyonlarında da bulunuyormuş.

Artık aralarında ne geçtiyse…

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