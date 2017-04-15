Google Family Link, iOS İçin Çıktı!

Google tarafından ailelere yönelik geliştirilen Google Family Link uygulaması, Android üzerinde yayınlanmasının hemen ardından iPhone ve iPad kullanıcıları için de Apple Store üzerine eklendi.

Çocukların akıllı cihazlara erişiminin her geçen gün arttığı bugünlerde aileler, bu cihazları kontrol edememekten şikayet ediyorlardı. Hem bir bağımlılığa dönüşmeleri hem de zararlı içeriklere ulaşımlarının çok kolay olması sebebiyle ebeveynlere sıkıntılar yaratan bu cihazlar, artık çok daha kolay şekilde kontrol edilebilecek.

Geçtiğimiz ay Google tarafından kullanıma sunulan Google Family Link, anne ve babalara çocuklarının Android cihazlarını uzaktan kontrol etme yetkisi veriyordu. Fakat bugüne kadar iOS kullanan ebeveynler, çocuklarının Android cihazlarını bu yolla yönetemiyorlardı. Google, bu sorunu da çözmek için uygulamayı App Store üzerinden kullanıma sundu.

Uygulamayı edinen bir ebeveynin öncelikle bu uygulama üzerine bir Google hesabı tanımlaması gerekiyor. Ardından bu hesabın diğer telefon üzerinde aile bireyi olarak kaydedilmesinden sonra uygulama kullanıma açılıyor. Google Family Link'in kullanıma açılmasından sonra bağlı hesap üzerinde birçok değişiklik yapılabiliyor. Bu değişikliklerin en başında, çocuklarınızın kullanmasını istediğiniz uygulamaları belirleme geliyor. Family Link üzerinden seçeneğiniz uygulamalar kullanıma açılırken, zararlı olarak gördükleriniz indirmeye kapatılabiliyor. Tüm bunlarla birlikte o hesaba bağlı olarak çalışan uygulamaların ve hangi günlerde hangi saat aralıklarında kullanılabilecekleri dahi belirlenebiliyor. iOS üzerinde de Android'e benzer bir arayüze ve kullanım avantajlarına sahip olan Google Family Link uygulamasını indirmek için ise aşağıdaki bağlantıyı takip etmeniz yeterli.

Google Family Link Ebeveyn Uygulaması Yayınlandı