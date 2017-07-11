Google Formlar Büyük Bir Güncelleme Aldı

Google bugün yaptığı açıklama ile anketler oluşturduğunuz ve çeşitli bilgiler toplayabildiğiniz Google Formlar servisinde büyük bir güncelleme yaptığını duyurdu. Google, bu güncelleme ile Formlar servisinin daha düzenli bir hale getirildiğini de açıkladı.

Yeni güncellemeyle gelen özellikler arasında, en dikkat çekici olanı "akıllı yanıt doğrulama sistemi" olarak gösterildi. Bu sistemle birlikte, anketi hazırlayanın istediği doğrulama mekanizmasının otomatik olarak önerileceği ve böylece katılımcıların verdiği cevapların doğruluğunun da tasdik edileceğinin altı çizildi. Örneğin; e-posta doğrulama isteyecekseniz, Google Formlar "yalnızca e-postaları kabul et" seçeneğini otomatik olarak gösterecek ve cevapların doğruluğunu bir nebze olsun kesinleştirebilecek. Bununla birlikte bağlantı adresi, yaş ve benzeri doğrulama seçenekleri için de aynı sistem kullanılacak.

Hesaplar arası dosya yükleme seçeneği ile birlikte, formlara başka kişilerin de dosya yükleyebilmesi sağlanacak. Örneğin; bir dava sırasında hem davalı hem de davacı şirket, bir Google Form'a dosya yükleyebilecek ve bu dosyalar arasında paylaşım yapılabilecek. Bir tatil planlaması sırasında, gidilecek yere dair dosyalar, formlar üzerinde saklanabilecek. Fakat yeni güncellemeden sonra, bu dosyaların boyutlarının 1GB'a kadar düşürüldüğünü de unutmamak gerek.

Hazırlanan anketlere cevap verme şekillerinde de yeniliğe giden Google, "Checkbox Grid" ismini verdiği kutucuklu cevapla seçeneğini de Formlar'a ekledi. Böylece kullanıcılar, çoklu cevaplar verebildikleri gibi anketlerin daha karmaşık şekilde hazırlanmasının önü açılmış olacak. Sonra olarak, Forum Düzenleme seçenekleri üzerine de yoğunlaşan Google, burada da daha ayrıntılı başlıklar sunarak, Formları yoğun şekilde kullananlara daha fazla hareket imkânı vermiş olacak.

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