Google Glass Yenilenmiş Haliyle Geliyor

Uzun zamandır sessizliğini koruyan Google Glass, nihanet yenilenen teknolojisi ile geri dönüyor. Google'ın ürünü büyük umutarla piyasaya sürülmüş, ancak beklenen satış rakamlarına ulaşamamıştı. Yeni çıkacak olan Google Glass Enterprise Edition sadece donanım olarak değil, kullanılabilirliğiyle de büyük ölçüde değişiyor

Google Glass, 2013 yılında çıkan ve üst düzey çekim teknolojisine sahip bir göz kamerasıydı. Google’ın sahneye sürerken büyük bir heyecan uyandırdığı Google Glass, bazı soru işaretleri nedeniyle beklenen etkiyi yaratamamıştı. Mahremiyet endişeleri, temel işlevsellik sorunları ve 1500 dolarlık fiyatı Google Glass’ın başarısız olmasındaki en önemli nedenlerden bazıları. Google, ürünü kitlesel bir pazar için olarak tasarlamamış ve belli sayıda piyasaya sürmüştü. Bu durum değişecek gibi gözükmese de Google Glass yeni sürümüyle iddialı bir dönüş yapmayı istiyor.

Alphabet'in deneysel projeler grubu Alphabet X', resmi olarak Google Glass Enterprise Edition'ı duyurdu. 2015 yılında üretime başlanan yeni Google Glass’ın, 2016 yılının başında eBay’de prototipleri görülmüştü. Alphabet, 30 uzmanla beraber yeniden tasarlanan Glass'ın iki yıl geçirdiğini ve yeni modelin bu zor işin doruk noktası olduğunu söylüyor. Ancak yeni gözlük için benzeri bir ürün bekleyenler hayal kırıklığına uğrayabilirler. Şirket Glass EE’yi tamamen işyeri uygulamalarında kullanılmasını hedefleniyor.

Google Glass'ın proje sorumlusu Jay Kothari blog yazısında "İmalat, lojistik, saha hizmetleri ve sağlık gibi pek çok alanda çalışanlar, meşgulken bilgi ve diğer kaynaklar için giyilebilir bir cihazı kullanmayı yararlı buluyorlar" dedi.

Peki, Google Glass Enterprise Edition, orijinal Google Glass'dan farklı ne yapıyor? Kesinlikle daha iyi pil ömrüne sahip. Gözlük, kutusundan çıktığı andan itibaren şarj edilmeden 3 ila 5 saat arasında kullanılabiliyor. Bir başka yenilik Google Glass’ın kayıt yaparken sağ üst köşesinde belirecek olan kırmızı ışık. Bu güncelleme yukarıda bahsedilen gizlilik kaygısını kısmen çözebilir. Ayrıca kamera, önceki 5 MP sürümünden 8 MP'ye kadar yükseltildi.

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