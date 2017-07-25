Google Haritalar'a SOS Alarmı Özelliği Geldi

Google, Haritalar ve Arama hizmetleri için bir SOS alarm özelliğini getirdi. Ancak, bu özellik bir doğal afet olasılığını önceden uyaran cinsten değil. Yeni özellikle beraber dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelen bir doğal afeti anlık olarak SOS alarmı olarak bildirecek.

Ne zaman ve ne şekilde vuracağı belli olmayan doğal afetler, evinize yakın bir yerde, ya da sevdiklerinizin yaşadığı bir bölgede yaşanabilir. Bu durumdan anında haberdar olmanızı önemseyen Google, Haritalar ve Arama özellikleri üzerinden bir SOS alarmıyla yaşanan afetin yerini ve cinsini bildirecek.

Görselde de görüldüğü üzere Google, Arama Motoru sayfasının ve Google Haritalar hizmetinin üst bölümünde kırmızı bir ibareyle afeti bize bildirecek. Böylece hemen yaşanan krizden haberdar olarak, daha detaylı bilgilere ulaşmak mümkün olabilecek. Google, bu hizmetin hızlı bildirim yapabilmesi için Kızıl Haç, Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı, Jeofizik ve Astronomik Hizmetler gibi birçok kurumla koordineli olacak. Google Haritalar ve Arama hizmetlerine gelen bu yeni özellik, uygulamaların hem web sürümlerinde hem de mobil sürümlerinde çalışacak.

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