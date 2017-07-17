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Google İki Adımlı Doğrulama Sürecini Güçlendiriyor

Google iki adımlı doğrulama

Hesap güvenliği konusunda iki adımlı doğrulama hizmetini geliştirmek isteyen Google, bu amaçla iki adımlı doğrulama sürecini kolaylaştırırken, aynı zamanda güçlendiren bir uygulamayı yürürlüğe koyuyor. Daha önce SMS yöntemiyle doğrulama yaptıran Google, bunun yerine cihaz onay sistemi adı verilen bir tür şifreli bağlantı seçeneğini ön plana çıkaracak.

Bu haftadan itibaren yeni iki adımlı doğrulama yöntemine teşvik etmek amacıyla Google, SMS yöntemiyle doğrulama yapan kullanıcılarına cihaz onay yöntemine geçmelerine yönelik bir bildirim gönderecek. Yeni sistemde Google kullanıcıları doğrulama yapmak için SMS almak yerine cihazlarına gelen hızlı bir onaylama bildirimi ile doğrulamayı hem daha pratik bir şekilde yapacak hem de daha güvenli bir yöntem kullanmış olacak.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, “SMS yöntemindeki tek kullanımlık kodlar dolandırıcılık faaliyetleri için daha çok şüphe uyandırıcıydı. SMS yöntemi yerine geçen bu yeni doğrulama sistemiyle beraber kullanıcılar mobil haklarının güvence altına alındığından daha emin olabilecekler” ifadelerini kullanarak kullanıcılar yeni yönteme geçmeye teşvik edildi.

İki adımlı doğrulamada yeni yönteme, bu hafta içinde kademeli olarak geçilecek. Hem Android hem de iOS kullanıcıları için bu yöntem desteklenirken iOS kullanıcılarının, bu yöntemi kullanabilmeleri için AppStore’dan Google Search uygulamasını indirmeleri gerekiyor.

İndir12.96 MB
Google Search Android
Google Search Android Android İçin Google Arama Uygulaması

İndir92.4 MB
Google Search iOS
Google Search iOS iPhone ve iPad İçin Gelişmiş Google Arama Uygulaması

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Yazar: - 17.07.2017

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