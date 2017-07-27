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Google, Instant Search Özelliğine Son Veriyor

Google mobil

Google, 2010 yılında başlattığı Instant Search yani hızlı arama özelliğini kaldırmaya hazırlanıyor. Popüler arama sonuçlarını biriktirerek siz yazmaya başladığınız anda arama önerisi veren hizmetin mobil cihazlarda etkin çalışmaması üzerine hizmete son verileceği belirtildi.

2010 yılından bu yana milyonlarca kullanıcının arama motoruna yazdığı ifadeleri biriktirerek popüler arama sonuçları derleyen Google, kat edilen onca yolu feda ederek hizmeti sona erdirme kararı aldı. Google aramalarının son yıllarda yoğun olarak mobil cihazlardan yapılması ve Instant Search özelliğinin mobil cihazlarda etkin çalışmaması üzerine hizmeti durdurma kararı alındı.

Şirketin o zamanki arama motoru ve kullanıcı deneyimlerinden sorumlu başkan yardımcısı Marissa Mayer'in gözetiminde başlatılan Instant Search hizmeti, başlangıçta birkaç saniye kazandırıyor gibi görünse de sayfanın geç açılmasına yol açmasıyla kazandırdığı zamandan fazlasını harcatıyor.

Mobil cihazlarda ise durum daha kötü. Zira siz arattığınız ifadeye eklediğiniz her yeni harfte sayfa tazelendiği için aslında size zaman kazandırması gereken bu hizmet sizden daha fazla zaman çalıyor.

Google’ın arama hizmetini daha da iyileştirecek çözümler üzerinde çalıştığını bildiren bir şirket sözcüsü, yaptığı açıklamada "Instant Search hizmetinin başladığı tarihten bu yana aramaların bir çoğu mobil cihazlarda gerçekleşiyor. Bunu göz önünde bulundurarak, Google Instant Search masaüstü sürümü için kaldırmaya karar verdik, bu sayede aramayı tüm cihazlarda daha hızlı ve daha akıcı hale getirecek yollara odaklanabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Yazar: - 27.07.2017

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