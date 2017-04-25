Google Jump Kameları, VR Teknolojisine Yeni Bir Boyut Katacak

Sanal gerçeklik teknolojisi, hemen hemen bütün büyük teknoloji firmalarının girmek istediği bir pazar. Bu uğurda kaç telif hakkı davası yaşandı, inanın sayamadık. VR gözlükleri geleceğin teknolojisi, bu konuda sayıyorum hepimiz hemfikiriz. Peki ya bu teknolojide görmeyi umduğunuz görüntü, oyun ve videolar? İşte tam da bu açıklığı giderecek girişimlerin Google’dan geleceği resmen belli olmuş oldu.

İlk olarak 2015 yılında ortaya çıkan Google Jump, VR video üretimini basitleştirmek için tasarlandı. Google Jump'ın yeni kamerasıysa, dairesel şekilde yerleştirilmiş 16 kamera modülünden oluşuyor. Jump kamera düzeneği, 16 parçadan oluşan video görüntüsünü sanal gerçeklik videosuna çeviren 'Jump derleyici programıyla' birlikte çalışacak şekilde optimize edilmiş. Buna ek olarak düzeneğin tepesinde bulunan, görüntü devamlılığını sağlayan 17. kamerası, 100 dakikalık kesintisiz kayıt yapabiliyor. Android işletim sistemiyle birlikte çalışabilen bu düzenek, kelimenin tam anlamıyla teknoloji harikası. Kameralar VR teknolojisine yeni bir boyut katacağa benziyorlar.

Google, aynı zamanda yaratıcılarla kameralarını buluşturacak ‘Jump Start’ı da duyurdu. Jump Start programı, film yapımcılarını sanal gerçeklik filmleri oluşturmak için ihtiyaç duydukları kaynaklarla birleştiriyor. Jump Start, seçilen film yapımcılarına ücretsiz Jump kamera ve programlarına erişim hakkı da verecek. 100’den fazla yönetmene sağlanacak bu kolaylık için başvurular bugün başlıyor ve 22 Mayıs’a kadar sürecek. Google Jump Start başvurularını buradan yapabilir, Jump kameralarının 3D çekim tecrübesini hemen aşağıdan inceleyebilirsiniz:

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