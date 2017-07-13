Google Kötücül Yazılımları Yapay Zekayla Tespit Ediyor

Google, kullanıcılarına zarar verecek olan uygulamaları Google Play’e başvurdukları anda nasıl tespit ettiklerini ve yapay zeka sistemleri kullanarak uygulamaları nasıl yayından kaldırdıklarını açıkladı.

İşletim sisteminin açık kaynak kodlu yapısı nedeniyle Android işletim sistemlerinde güvenlik her zaman Google için zor olmuştur. Ancak, son yıllarda şirket, virüslü uygulamalar daha kullanıcılara ulaşmadan, problemli uygulamaları tespit etmek için makine öğrenimi ve yapay zeka sayesinde, kötü amaçlı yazılımlara karşı mücadele konusunda önemli bir ilerleme kaydetmeye başladı. Bugün şirket, Play Store'u tamamen proaktif tutmak için geliştirdiği Peer Grouping isimli teknolojiyi nasıl kullandığını detaylı bir şekilde açıkladı.

Aslında Peer Grouping oldukça basit bir fikir. Benzer görevleri yerine getiren uygulamalarla ilgili verileri karşılaştırarak, kötücül yazılım barındıranlar tespit edilebiliyor. Örneğin; 20 hesap makinesi uygulaması karşılaştırılıyor ve aralarında diğerlerine göre farklı komutlar barındıranlar tespit ediliyor. Bu uygulamalar arasında, mikrofonunuza, konumunuza ya da rehberinize ulaşmak isteyen uygulamalar tespit edilirse, Google Play'de indirilmeye açılmasına izin verilmiyor.

Sadece buunla da kalmayan yapay zeka, uygulamaların açıklamaları, meta verileri (dosya boyutu gibi) ve indirilme istatistikleri gibi diğer detaylara da bakarak uygulamanın güvenilir olup olmadığını tespit edebiliyor. Bununla birlikte, her yeni kötücül uygulama ile birlikte öğrenmeye devam eden yazılım, böylece yeni tehditlere göre kendini değiştirip, geliştirebiliyor ve sonraki tespitlerinde bu bilgilerini kullanabiliyor.

Bu tekniğin kullanılmaya başlamasıyla birlikte, 2015 yılında Google Play üzerinde yer alan bütün uygulamalar arasında sadece yüzde 0.15 gibi bir oranda kötücül yazılım tespit edilirken, yapay zeka bu rakamı 2016 yılında 0.05 oranına kadar çekmeyi başardı.

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