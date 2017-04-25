Google Maps Artık Yerel Yorumları da Çevirerek Yayınlayacak

Google Maps, yabancı bir bölgeyi gözlemleyebilmemiz için araştırma yapmamızı ve aradığımızı daha kolay bulmamızı kolaylaştırıyor.

Google artık otomatik olarak Google Haritalar ve Google Arama'daki yerel yorumları, cihazınızda kullandığınızın dil seçeneğine göre tercüme edecek. Orijinal metnin neye benzediğini görmek isterseniz, çevirinin altında da onu da görebileceksiniz.

El ile bir incelemeyi çevirmek, metni kopyalamanıza, bir çeviri uygulamasına geçmenize ardından metni yapıştırmanıza daha sonra da çevirinin gerçekleşmesini beklemenize neden olduğu için, bu ardışık işlemlerin kullanıcıları boğduğunu düşünen Google, önemli bir yenilik gerçekleştiriyor. Google'ın otomatik çeviri motoru sayesinde, artık Google Maps'te çeviri yaparken daha az zaman harcayacak ve ziyaret ettiğiniz yerden daha fazla keyif alabileceksiniz. Böylece minik, avuç içi çeviri kitapçıkları ve sözlüklerle de uğraşmak zorunda da kalmayacaksınız.

Bu yenilik doğrudan cep telefonunuzun ayarlı olduğu lisanı algılayarak, gittiğiniz yerlerdeki önemli bilgileri Google Maps üzerine sabit ayarlı dil seçeneğine çevirecek masa başında, ya da gurbet ellerde kaybolmaktan sizi kurtaracak.

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