?     Geri Bildirim
TamindirHaberYazılımGoogle Maps Artık Yerel Yorumları Da Çevirerek Yayınlayacak

Google Maps Artık Yerel Yorumları da Çevirerek Yayınlayacak

Google Maps Artık Yerel Yorumları Çevirerek Yayınlayacak

Google Maps, yabancı bir bölgeyi gözlemleyebilmemiz için araştırma yapmamızı ve aradığımızı daha kolay bulmamızı kolaylaştırıyor.

Google artık otomatik olarak Google Haritalar ve Google Arama'daki yerel yorumları, cihazınızda kullandığınızın dil seçeneğine göre tercüme edecek. Orijinal metnin neye benzediğini görmek isterseniz, çevirinin altında da onu da görebileceksiniz.

El ile bir incelemeyi çevirmek, metni kopyalamanıza, bir çeviri uygulamasına geçmenize ardından metni yapıştırmanıza daha sonra da çevirinin gerçekleşmesini beklemenize neden olduğu için, bu ardışık işlemlerin kullanıcıları boğduğunu düşünen Google, önemli bir yenilik gerçekleştiriyor. Google'ın otomatik çeviri motoru sayesinde, artık Google Maps'te çeviri yaparken daha az zaman harcayacak ve ziyaret ettiğiniz yerden daha fazla keyif alabileceksiniz. Böylece minik, avuç içi çeviri kitapçıkları ve sözlüklerle de uğraşmak zorunda da kalmayacaksınız.

Bu yenilik doğrudan cep telefonunuzun ayarlı olduğu lisanı algılayarak, gittiğiniz yerlerdeki önemli bilgileri Google Maps üzerine sabit ayarlı dil seçeneğine çevirecek masa başında, ya da gurbet ellerde kaybolmaktan sizi kurtaracak. 

İndir
Google Maps Android
Google Maps Android Android İçin Google Haritalar Uygulaması

İndir95 MB
Google Maps iOS
Google Maps iOS iPhone ve iPad için Google Haritalar Uygulaması

Google Maps'e Konum Paylaşma Özelliği Geri Geliyor

Süper Bir Google Maps Güncellemesi: Park Yerinizi Kayıt Edin

Editöre Yaz:
Yazar: - 25.04.2017

Google Maps Artık Yerel Yorumları da Çevirerek Yayınlayacak İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Yeni Samsung Galaxy Tablet Ailesinin Türkiye Satış Fiyatları Açıklandı Yeni Samsung Galaxy Tablet Ailesinin Türkiye Satış Fiyatları Açıklandı Samsung Electronics, Galaxy Tab S3 ve Galaxy Book tabletlerinin Türkiye tanıtımını gerçekleştirdi. Bu tanıtımla beraber yeni Samsung tablet ve…
Wikipedia Kurucusu Wikitribune ile Sahte Haber Savaşına Katılıyor Wikipedia Kurucusu Wikitribune ile Sahte Haber Savaşına Katılıyorİnternetin en büyük bilgi kaynaklarından olan Wikipedia'nın kurucusu olan Jimmy Wales, sahte haber savaşında önemli bir dönüm noktası olacak… Eğlenceli Uygulama Faceapp, Irkçılıkla Suçlanıyor Eğlenceli Uygulama Faceapp, Irkçılıkla SuçlanıyorFaceapp ilk çıktığında, Tamindir ailesi olarak sevmiş, bir süre uygulamayla eğlenmiştik. Ancak, son günlerde Faceapp üreticilerinin başı,…
Google Jump Kameları, VR Teknolojisine Yeni Bir Boyut Katacak Samsung Galaxy S8 Ön Siparişleri, Galaxy S7'nin Rekorunu Kırdı

ÇOK OKUNAN HABERLER

YAZILIM HABERLERİ