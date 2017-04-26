Google Maps'in Park Yeri Özelliği Kullanıma Açıldı

Mobil platformlarda en çok kullanılan harita uygulamalarından bir tanesi olan Google Maps, yeni bir özellik daha kazandı. Yapılan güncelleme ile uygulamaya park yeri hatırlatıcı eklendi.

"Arabayı nereye park etmiştik?" sorusunu tarihe karıştırmaya kararlı olan Google, birkaç ay önce Google Maps'in beta sürümüne park hatırlatıcı eklemişti. Sadece belirli Android kullanıcılarının deneyimleyebildiği bu özelliğin, bugün itibarıyla iOS ve Android kullanıcılarının hepsine açıldığı duyuruldu. Yeni özellikle birlikte Google Maps üzerinden arabanızı park ettiğiniz yeri işaretleyebileceğiniz ve bu yere dair çeşitli bilgiler ekleyebileceğiniz de belirtildi.

Bu özelliği kullanabilmek için arabanızı park ettiğiniz yerde, uygulamayı açmanız ve küçük mavi noktaya dokunmanız yeterli. Ardından bu noktayı park yeri olarak işaretleyebilir ve işiniz bittiğinde uygulama yardımıyla bu noktaya kolayca geri dönebilirsiniz. İşaretlemeyi yaptıktan sonra park yerinize dair kendinize özel notlar yazabileceğiniz gibi noktayı tam olarak hatırlamak için fotoğrafını çekip, o noktaya iliştirebilirsiniz. Ayrıca kaydettiğiniz bu noktayı kolayca başka uygulamalar aracılığıyla arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz.

Android sürümünün yanı sıra iOS kullananlar için de bugünden itibaren kullanıma alınan bu özellik, yine Android'e benzer şekilde çalışıyor. Google Maps'in iOS sürümünde yer alan yine aynı mavi noktaya bastıktan sonra "Park yerini belirle" seçeneğine dokunmanızla birlikte Android üzerinde sahip olduğunuz aynı seçeneklere ulaşmanız mümkün. Yeni özelliği kullanmak için hemen aşağıdan uygulamanın en son sürümünü edinebilirsiniz.

Google Maps Artık Park Etme Zorluğunu da Gösteriyor

Süper Bir Google Maps Güncellemesi: Park Yerinizi Kayıt Edin

Google Maps Artık Yerel Yorumları da Çevirerek Yayınlayacak