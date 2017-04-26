?     Geri Bildirim
TamindirHaberYazılım , MobilGoogle Maps'in Park Yeri Özelliği Kullanıma Açıldı

Google Maps'in Park Yeri Özelliği Kullanıma Açıldı

Google Maps park yeri hatırlatıcı

Mobil platformlarda en çok kullanılan harita uygulamalarından bir tanesi olan Google Maps, yeni bir özellik daha kazandı. Yapılan güncelleme ile uygulamaya park yeri hatırlatıcı eklendi. 

"Arabayı nereye park etmiştik?" sorusunu tarihe karıştırmaya kararlı olan Google, birkaç ay önce Google Maps'in beta sürümüne park hatırlatıcı eklemişti. Sadece belirli Android kullanıcılarının deneyimleyebildiği bu özelliğin, bugün itibarıyla iOS ve Android kullanıcılarının hepsine açıldığı duyuruldu. Yeni özellikle birlikte Google Maps üzerinden arabanızı park ettiğiniz yeri işaretleyebileceğiniz ve bu yere dair çeşitli bilgiler ekleyebileceğiniz de belirtildi.

Bu özelliği kullanabilmek için arabanızı park ettiğiniz yerde, uygulamayı açmanız ve küçük mavi noktaya dokunmanız yeterli. Ardından bu noktayı park yeri olarak işaretleyebilir ve işiniz bittiğinde uygulama yardımıyla bu noktaya kolayca geri dönebilirsiniz. İşaretlemeyi yaptıktan sonra park yerinize dair kendinize özel notlar yazabileceğiniz gibi noktayı tam olarak hatırlamak için fotoğrafını çekip, o noktaya iliştirebilirsiniz. Ayrıca kaydettiğiniz bu noktayı kolayca başka uygulamalar aracılığıyla arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz.

Android sürümünün yanı sıra iOS kullananlar için de bugünden itibaren kullanıma alınan bu özellik, yine Android'e benzer şekilde çalışıyor. Google Maps'in iOS sürümünde yer alan yine aynı mavi noktaya bastıktan sonra "Park yerini belirle" seçeneğine dokunmanızla birlikte Android üzerinde sahip olduğunuz aynı seçeneklere ulaşmanız mümkün. Yeni özelliği kullanmak için hemen aşağıdan uygulamanın en son sürümünü edinebilirsiniz.

İndir
Google Maps Android
Google Maps Android Android İçin Google Haritalar Uygulaması

İndir95 MB
Google Maps iOS
Google Maps iOS iPhone ve iPad için Google Haritalar Uygulaması

Google Maps Artık Park Etme Zorluğunu da Gösteriyor

Süper Bir Google Maps Güncellemesi: Park Yerinizi Kayıt Edin

Google Maps Artık Yerel Yorumları da Çevirerek Yayınlayacak

Editöre Yaz:
Yazar: - 26.04.2017

Google Maps'in Park Yeri Özelliği Kullanıma Açıldı İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Call of Duty WWII İçin İlk Video Yayınlandı Call of Duty WWII İçin İlk Video Yayınlandı Call of Duty serisinin bu sene çıkacak oyunu hakkındaki iddialar, uzun bir süredir etrafta dolaşıyordu. Yakın bir zaman önce ortaya çıkan posterlerle…
Instagram Kullanıcı Rekoru Kırdı Instagram Kullanıcı Rekoru KırdıFacebook'un milyarlar kulübüne girmesine ramak kalan Instagram için yeni bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklama ile Instagram'ın aylık kullanıcı… BTK'dan Kayıp Cep Telefonu Uyarısı BTK'dan Kayıp Cep Telefonu UyarısıBilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, kayıp cep telefonlarıyla ilgili önemli bir uyarıda bulundu. Kurum, kullanıcıların cep telefonlarının…
Spotify, 2017 İlk Çeyrek Türkiye Müzik Haritası'nı Yayınladı GTA 5 Online Tiny Racers Güncellemesi Yayınlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

YAZILIM HABERLERİ