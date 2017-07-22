Google, Motion Stills Uygulamasını Android'e Getirdi

Geçtiğimiz yıl içerisinde Google'ın sadece iOS için yayınladığı Motion Stills uygulaması, Live Photos ile birlikte çalışarak GIF yapılmasını sağlıyordu. Uygulama neredeyse bir yıl sonra Android'e, çok farklı özelliklerle geldi.

Live Photos, iOS işletim sistemine yeni eklenen özelliklerden bir tanesi. Bu özellikle birlikte, fotoğraf çekmek için tuşa bastığınız anın öncesinde ve sonrasında, telefonunuz çok kısa videoları hafızasına atıyor, sonrasında size Live Photos olarak o anın çevresinde yaşananları gösteriyordu. Google tarafından iOS için yayınlanan Motion Stills isimli uygulama da Live Photos ile çekilmiş kötü görüntüleri stabilize ederek, GIF haline getiriyordu.

Android uygulaması da yine iOS da olduğu gibi videolar ile GIF oluşturmak için kullanılıyor. Bunu yapmak için Google size iki farklı çekim modu sunuyor. İlk çekim modu olan "Motion Still", üçsaniyelik videolar çekmenizi ve bunu GIF yaparak, tekrar tekrar oynamanızı sağlıyor. Özellikle süre uzunluğu ile Live Photos'a rakip olarak gösterilen Motion Still, oldukça hoş görüntülerin ortaya çıkmasına da yarıyor.

Bir diğer özellik "Fast Forwards" ise Instagram'ın bir türlü Android platformuna ekleyemediği Hyperlapse'in bir benzeri şekilde, videoların hızını 2 ile 8 kat arasında arttıran ve görüntüleri hızlandıran bir çekim modu olarak uygulamanın içerisinde duruyor.

Oldukça başarılı özellikle olmasına rağmen içerisinde GIF'leri silememegibi eksikleri de bulunan, buna rağmen fotoğraf ve video çekmeyi sevenler için oldukça başarılı bir alternatif olan Motion Stills uygulamasını hemen aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

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