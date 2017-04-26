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Google Ortaklarından Sergey Brin, Bir Zeplin Projesi Üzerinde Çalışıyor

Google Ortaklarından Sergey Brin, Bir Zeplin Projesi Üzerinde Çalışıyor

Aslında Google ile herhangi bir bağlantısı olmayan zeplin projesi, daha çok eski ortaklardan Sergey Brin’in kişisel projesi olarak da algılanabilir.

NASA‘nın Ames Araştırma Merkezindeki hangarlarda tasarlanan ve geliştirilen zeplin projesinin detayları hakkında henüz bir bilgi de yok. Bloomberg'in yayınladığı habere göre Brin, projeyle ilgili desteği de NASA yöneticilerinden alıyor.

Brin'in bu projeyle nasıl bir iş kolu kuracağı hakkında da pek bir bilgi mevut değil. Bazı kaynaklar milyoner iş adamının projeyi tamamen eğlence amaçlı geliştiriyor olabileceğine de dikkat çekiyorlar

Ancak daha önce Tamindir.com sayfalarında Amazon'un zeplin ile kargo taşıma projesinden bahsetmiştik, belki Brin'in de bu tür bir projesi olabilir fikri de akıllara yatkın görünüyor.

Aslında genel bir kanıya göre, yeniden zeplinlerle hava taşımacılığının başlaması seyahat maliyetini ciddi ölçüde düşürebileceğinden, alanda yatırım yapan Sergey Brin'in yeni fikirlerinden biri olabileceği de konuşuluyor.

Amazon Artık Zeplinlerle Teslimat Yapacak

Amazon'un Kurucusu Ay'a Kargo Taşımak İstiyor

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Yazar: - 26.04.2017

Google Ortaklarından Sergey Brin, Bir Zeplin Projesi Üzerinde Çalışıyor İçin Yorum Yaz

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