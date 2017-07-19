Google Pixel 2 Konsept Videosu Açığa Çıktı!

Birçok kullanıcı tarafından, geçtiğimiz yıl ilgi ile karşılanan ve beğenilen Google'ın Pixel adlı Android cihazının ardından, kullanıcılar yeni modeli merakla bekliyorlardı.

Bugün ortaya çıkan bir konsept videosu bir dijital tasarımcı tarafından oluşturuldu ve Google Pixel 2 modelinin hakkında bir fikir verebiliyor.

Aşağıda yer verdiğimiz konsept videosunda Google Pixel'in çoklu renk seçenekleri ve tahmini çerçeve tasarımını inceleyebilirsiniz. Ayrıca söylentilere göre Google Pixel 2, oldukça hoş bir özellik olan HTC U11 adlı telefonlarda yer alan "sıkılabilir çerçeve işlevi"ne sahip olarak gelecek. Bu yenilikçi tasarım ile telefonu hafifçe sıktığınızda, Google Asistan gibi uygulamalar otomatik olarak devreye girmiş olacak.

Haberimizde yer alan konsept videosunun bir hayran tarafından, Google Pixel 2 için internet ortamında yer alan söylentilere sadık kalınarak hazırlandığını ve resmi bir çalışma olmadığını tekrar belirtelim.

Google Pixel 2 için şu an bir çıkış tarihi bilgisi bulunmuyor; ancak geçtiğimiz yıl Google Pixel'in Ekim 2016 tarihinde çıktığı baz alınarak, yeni modelin de bu yıl benzer bir tarihte çıkışını gerçekleştirmesi bekleniyor.

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