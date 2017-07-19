?     Geri Bildirim
TamindirHaberMobilGoogle Pixel 2 Konsept Videosu Açığa Çıktı!

Google Pixel 2 Konsept Videosu Açığa Çıktı!

Birçok kullanıcı tarafından, geçtiğimiz yıl ilgi ile karşılanan ve beğenilen Google'ın Pixel adlı Android cihazının ardından, kullanıcılar yeni modeli merakla bekliyorlardı.

Bugün ortaya çıkan bir konsept videosu bir dijital tasarımcı tarafından oluşturuldu ve Google Pixel 2  modelinin  hakkında bir fikir verebiliyor.

Aşağıda yer verdiğimiz konsept videosunda Google Pixel'in çoklu renk seçenekleri ve tahmini çerçeve tasarımını inceleyebilirsiniz. Ayrıca söylentilere göre  Google Pixel 2, oldukça hoş bir özellik olan HTC U11 adlı telefonlarda yer alan "sıkılabilir çerçeve işlevi"ne sahip olarak gelecek. Bu yenilikçi tasarım ile telefonu hafifçe sıktığınızda, Google Asistan gibi uygulamalar otomatik olarak devreye girmiş olacak.

Haberimizde yer alan konsept videosunun bir hayran tarafından, Google Pixel 2 için internet ortamında yer alan söylentilere sadık kalınarak hazırlandığını ve resmi bir çalışma olmadığını tekrar belirtelim.

Google Pixel 2 için şu an bir çıkış tarihi bilgisi bulunmuyor; ancak geçtiğimiz yıl Google Pixel'in Ekim 2016 tarihinde çıktığı baz alınarak, yeni modelin de bu yıl benzer bir tarihte çıkışını gerçekleştirmesi bekleniyor.

Google Pixel 2'nin İşlemcisi Ortaya Çıktı

Google Pixel 2'de Kulaklık Girişi Olmayabilir

Yazar: - 19.07.2017

Google Pixel 2 Konsept Videosu Açığa Çıktı! İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Samsung Galaxy S9'un Ekranına Ait Detaylar Ortaya Çıktı Samsung Galaxy S9'un Ekranına Ait Detaylar Ortaya Çıktı Kaynağı belli olmayan bir rapora göre Samsung’un yakın gelecekte piyasaya sürmesi beklenen yeni amiral gemisi Galaxy S9, mevcut model olan Galaxy…
Bilim Adamları Sayesinde Gelecekte Kimse Kaybetmeyecek! Bilim Adamları Sayesinde Gelecekte Kimse Kaybetmeyecek!Toplumsal rekabet ve egemenlik kurmak, insanlardan farelere kadar birçok türün kültüründe yer alır. İşte bu nedenle Science'da yayınlanan yakın… iPhone 9 İşlemcilerini Ezeli Rakibi Üretecek! iPhone 9 İşlemcilerini Ezeli Rakibi Üretecek!Son gelen duyumlara göre, önümüzdeki yılın yeni modeli olması beklenen Apple iPhone 9'u, Apple'ın ezeli rakibi üretecek. Kore merkezli The Investor adlı…
Beyin Hasarları Video Oyunlarla Tedavi Edilecek Apple'ın Yeni Patentiyle Daha İyi iPhone Selfieleri Çekin

ÇOK OKUNAN HABERLER

MOBIL HABERLERİ