Google Pixel XL 2 (2017) Sızdırıldı!

Google'ın kendi cihazı olan Pixel serisinin yeni telefonu Pixel XL 2, büyük bir ihtimalle önümüzdeki aylarda tanıtılacak. Ancak, bugün yayınlanan bir fotoğraf ile Pixel XL 2, bu tanıtımdan öce sızdırıldı.

Pixel XL, 2016 yılında Google'ı pek tatmin edememişti. Ürünün pazarlamasında yapılan hatalar ve fiyat konusunda sorunlar yaşanmış, bu da Google'ın canını sıkmıştı. Google, bu sene Pixel XL 2'yi tanıtacak. Yeni telefon hakkında bazı bilgiler almış olmamıza rağmen, sızdırılan bu fotoğraf telefonu daha somut bir hale getiriyor.

LG ve HTC ortaklığıyla yapıldığı düşünülen yeni telefonun yukarıdaki fotoğrafı, Android Police isimli teknoloji haber sitesi tarafından sızdırıldı. Ekran konusunda LG'nin son amiral gemisi G6'ya çok benzeyen telefonun ekranını LG'nin üretmiş olma ihtimali çok yüksek. Ayrıca, kasa yapısı da HTC'nin U11 isimli telefonuna çok benzediği için telefonun dış kasası HTC tarafından üretilmiş olabilir. Telefonun dış görünümüne göz gezdirdiğimizde, Full Vision (18:9)ekran formatıyla geleceği de aşikar gibi. Telefonun arka bölümünde, büyük ve mat görünümlü bir kapak bizi karşılıyor. Ayrıca, parmak izi sensörü de cihazın arkasına yerleştirilmiş.

Google Pixel XL 2 Özellikleri ve Çıkış Tarihi

LG üretimi 6 inç 2K (2560 x 1440) OLED ekran

2.45GHz'lik Qualcomm Snapdragon 835 işlemci

4GB bellek ve 64GB - 128GB depolama kapasitesi

3450 mAh batarya

Google'ın ilk telefonu olan Google Pixel XL, geçtiğimiz yıl Ekim ayında piyasaya çıkarılmıştı. Bu telefonun, Ağustos veya Eylül ayında çıkarılacağı düşünülüyor.



