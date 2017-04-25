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Google Play Ödülleri 2017 İçin Geri Sayım Başladı

Google Play Ödülleri 2017 İçin Geri Sayım Başladı

Önümüzdeki haftalarda Google Play, "2017'nin en iyi uygulamaların" finalistlerini belirleyecek. Aslında mobil uygulama kullanıcılarının çok da dikkat etmedikleri bu listede, geçen sene başa güreşen oyun ve uygulamaları hatırlamak bile zorken, bakalım bu yıl neler olacak?

En iyi oyun, en iyi uygulama, en iyi sosyal etkileşim, çocuklar için en iyi uygulama ve benzeri olmak üzere toplam 12 kategori bulunan bu yıl ki seçmeler, her farklı kategoride yine 5'er uygulma barındıracak. Seçmeler her kategoride yapılacak ve 18 Mayıs Perşembe günü listelenecekler. Aday oyunların tanıtımı da Google üzerinden takip edilecek. Google Play, henüz aday oyunların hiçbiri hakkında geniş bir rapor yayınlamadı. Her yıl olduğu gibi, seçim değerlendirmelerinde kriter olarak, yüksek yıldız derecelendirmesi, teknik performans ve yenilik gibi kriterler göz önüne alınıyor.

Bu sene değerlendirilecek oyunlar arasında Lineage 2 Attack (Revolution) gibi orijinal lisanlarında oynanabilen oyunlara da rastlamak mümkün. Kategorileri adaylarını bu linki takip ederek inceleyebilirsiniz. Bu sene, özellikle Indie Oyun kategorisinde dikkat çekici uygulamalar ve oyunlar var.

İndir17.4 MB
Google Play (APK) Android
Google Play (APK) Android Android İçin Google Play Mağaza Uygulaması

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Yazar: - 25.04.2017

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