Google, Play Store'a Yeni Güncelleme Getirdi

Android kullanıcılarının "canı ciğeri" olan Google Play Store güncellendi. Yeni güncellemenin en büyük özelliği bildirim arayüzündeki kolaylaştırmalar oldu.

Android kullanıcıları için Google Play Store, Android uygulamalar indirmek adına vazgeçilmez bir servis. Play Store'da bu özelliğini yitirmemek için düzenli yenilikler ve düzenlemeler ile kendini güncelliyor. Yenilenen Play Services 8.0 sürümüyle birlikte Play Store'a birçok yenilik geldi.

Yeni gelen güncellemeyle, artık, bildirim ekranında yeni gelen özellikleri görebileceksiniz. Bu yeni gelen güncelleme arayüzde ve uygulamada pek çok hata onarımı ve düzenlemeyi de beraberinde getiriyor. Bildirim arayüzüne yeni gelen ''What's New'' (Yeni Neler Var?) adında bir bölüm yardımıyla uygulamya gelen tüm yenilikleri görebiliyorsunuz. Ayrıca bunlar hakkında bilgi sahibi de olabiliyorsunuz.

Böyle bir güncellemeyi belki gereksiz veya basit olarak görebilirsiniz, ancak çok fazla uygulama kullanan kullanıcılar için bence gayet yerinde bir güncelleme olmuş.

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