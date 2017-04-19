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Google Play'ın Uygulamalarım ve Oyunlarım Ekranı Güncellendi

Google Play Logo

Android'in uygulama mağazası Google Play, her geçen gün gelişmeye devam ediyor. Ortaya çıkan yeni bilgilere göre; Google Play'in "Uygulamalarım ve Oyunlarım" ekranında önemli değişiklikler yapıldı. 

Bugün itibarıyla Uygulamalarım ve Oyunlarım ekranı üzerinde yapılan güncelleme ile bu ekranda görüntülenenler dört farklı kategoriye ayrıldı. Daha önce "Yüklü" ve "Tümü" şeklinde başlıklara ayrılan ekran, yapılan güncelleme ile "Güncellemeler", "Yüklü", "Kütüphane" ve "Beta" şeklinde kategorilere bölündü. Daha kullanışlı hale getirilen uygulamalar ekranında, güncellemeler başlığı altında o anda güncellenebilecek tüm uygulamaların listesi yer alacak, yüklü başlığı altında cihazınıza indirdiğiniz tüm uygulamaları, kütüphane başlığı altında o güne kadar edindiğiniz her şeyin ve beta'da test sürecine katıldığınız uygulamaları görebileceksiniz. Henüz bütün kullanıcılar için aktif hale getirilmeyen bu ekran, uygulamanıza gelecek güncelleme sonrasında kullanılmaya başlanacak.

guncelleme

Bunun için halihazırda kullandığınız uygulamanın sürümünü kontrol etmeniz ve gerekli güncellemeleri yapmanız gerekiyor. Güncelleme yapmak için Google Play uygulamasını açtıktan sonra, Ayarlar sekmesine ulaşmanız ve bu sekmenin altında yer alan Play Store Sürümü yazısına tıklamanız yetiyor. Eğer bir güncelleme gerekiyorsa bu adresten güncellemeyi yapmanız, gerekli yenilikleri görmenizi de sağlanıyor. 

İndir17.4 MB
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Yazar: - 19.04.2017

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