Google Robot Gazetecilere Yatırım Yaptı

Google, Press Association (PA) tarafından geliştirilmeye devam edilen, beş robot gazetecinin yerel medya organları için ayda 30 bin haber yazacağı bir projeye yatırım yaptı.

Teknoloji devi, Data and Robots (Veri ve Robotlar) ya da RADAR olarak isimlendirilen, yapay zeka destekli haber projesi için 807,000 dolar yani günümüz dolar kuruyla 2,934,172TL destek sağladı. Son iki yıldır yerel haberciliğin gelişmesi adına projeler geliştiren Google, kurduğu Digital News Initiative (Dijital Haber İnisiyatifi) ile ilk önemli adımını da atmış oldu.

2018 yılında hayata geçirilmesi planlanan proje kapsamında geliştirilecek olan beş robot gazetecinin, yerel hükümetlerin veri tabanlarında yer alan bilgilerden, sağlık, suç ve istihdam konularındaki verileri toplayacağı ve bunları haberleştirerek yayınlanacağı belirtildi. PA'daki Genel Yayın Yönetmeni Pete Clifton, robot gazetecilik projesinin "kurulmuş medya organlarına" ve bağımsız yayıncılara fayda sağlayacağını söyledi. BBC'ye konuşan Clifton, "Süreçte gerçek gazetecilerin hala önemli yer tutacak. Fakat RADAR, bizlere haberleştirilmesi neredeyse imkansız olan yerel haberleri yazma konusunda yardımcı olacak." dedi.

Londra Üniversitesi'nde iletişim alanında dersler veren Neil Thurman ise otomatik gazetecilik girişimlerini eleştirdi. Mesleğin doğasında bulunan araştırma ve kaynaklarla bağlantı kurma işlerini körelteceğinden, böylesine projelere mesafeli yaklaşan Thurman, bu konu hakkında bir çalışma da yapmış. PA'den önce geliştirilmiş otomatik gazetecilik yazılımlarının ortaya çıkardığı haberleri ele alan ve bunların birçoğunun çok kötü olduğunu söyleyen Thurman, yine de bazı haberlerin başarılı sayılabileceğini de makalesinde belirtmişti.

Thurman, "otomatik gazeteceliğin yerel kaynaklara nasıl bir yardımda bulunacaklarını görmek çok güç. Ayrıca yerel yönetimleri incelerken, geri besleme yoluyla, siyasi ve kişisel ilişkilerde kim kiminle beraber ya da aralarında nasıl bir bağlantı var, bunları otomatik olarak tespit etmek oldukça zor." şeklinde konuştu.

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