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Google Street View Muhteşem Fotoğrafları Yapay Zekaya Borçlu

Google Street View Yapay zeka

Google tarafından geliştirilen yeni bir yapay zeka, Street View'dan aldığı manzara fotoğraflarını herhangi bir insan dokunuşu olmadan profesyonel seviyede çekilmiş fotoğraflara dönüştürebiliyor. 

Google'ın Makine Algı takımındaki yazılım mühendislerinden bir tanesi olan Hui Fang, geliştirilen yeni yapay zekanın, Kaliforniya'da Street View tarafından çekilen manzara fotoğraflarını taradığını, bunlar arasından bazılarını derin nöral ağlar sayesinde seçtiğini ve makine öğrenimi yazılımları ile kendisini her seferinde daha iyi hale getirerek, bu fotoğrafları profesyonellerce çekilmiş seviyeye getirdiğini açıkladı. 

Google Street View 1

Fang ve ekibi bu projede geleneksel çalışma şeklinden farklı olarak, nöral ağları hızlı ve etkili öğretecek bir teknik kullandılar. İki farklı nöral ağı birbirlerine karşı çalışıyormuş gibi gösteren yazılımcılar, bu sayede rakip olarak çalışan ağların ürettiği sonuçlardan bir diyalektik elde etmeyi başardılar.

Street View 2

Daha doğrusu ağlardan bir tanesinin ilk görevi fotoğrafları seçmekti. Sonrasında seçtiği fotoğraflarda aydınlatma işlemlerinin yanı sıra çeşitli filtreler de kullanıyordu. İkinci ağ da bu fotoğraf üzerinde yapılan değişiklikleri tespit ediyor ve orijinal fotoğrafı buluyordu. Bu yöntemle iki ağ da fotoğraf düzenleme işini öğrenmeye başladılar ve bir sonraki düzenlemeleri, çok daha başarılı hale geldi. 

Street View 2

Bütün bu işlemler bittiktek sonra profesyonel manzara fotoğrafçılarından, gösterdikleri fotoğrafları oylamalarını istediler. İnsanlar tarafından çekilen görüntülerin arasına sıkıştırılan fotoğraflardan beş tanesinden ikisi orta seviye ya da profesyonel seviyede puanlar almayı da başardılar. 

Street View 3

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Yazar: - 15.07.2017

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