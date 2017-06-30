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Google Triangle ile Mobil İnternet Kontrol Altında

Google Triangle ile Mobil İnternet Kontrol Altında

Google, Android kullanıcılarına özel mobil veri tasarrufu uygulaması Triangle'ı yayınladı. Özellikle düşük mobil internet paketi kullanan aboneleri sevindirecek uygulamanın sunduğu seçenekler ve indirme bağlantısı haberimizde.

Google’ın ilk olarak Filipinler’de test kullanımına açtığı mobil veri kullanımı yönetim uygulaması Triangle ile Android telefon kullanıcıları internet paketlerini kontrol altına alabilecek. Cihazda yüklü uygulamaların mobil veriden ne kadar harcadığından arka plan verilerini engellemeye, uygulamalar için tek tek hücresel kullanımını kapatmaktan uygulamaların mobil internetten ne kadar süre harcayacağına mobil interneti kontrol altında tutmak, veri tasarrufu sağlamak için gerekli tüm ayarlar sunuluyor.

Her seviyede Android kullanıcısının rahatlıkla kullanabileceği şekilde tasarlanan uygulamanın güzel bir yanı da mobil veri ödülü kazandırması. Kullanıcıların önerilen uygulamaları kullanarak ödülün sahibi olabiliyor. Kayıt esnasında ayrıca 100MB başlangıç ödülü veriliyor.

 

Türkiye gibi mobil internet paketlerinin oldukça pahalı sunulduğu ülkelerdeki kullanıcılar için cep kurtarıcı uygulama niteliğinde olan Google Triangle’ı aşağıdaki bağlantıdan Android telefonunuza indirebilirsiniz.

İndir
Google Triangle Android
Google Triangle Android Android İçin Mobil Veri Tasarrufu Uygulaması

Mobil İnternet Paketinizi Tasarruflu Kullanmanın 7 Yolu

Mobil Veri Kullanımını Azaltmak için Kullanabileceğiniz En İyi 5 Android Uygulaması

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 30.06.2017

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