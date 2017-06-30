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Google Triangle
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Google Triangle

Google Triangle İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Google Triangle
Google Triangle
Google Triangle
Google Triangle
Google Triangle

Android İçin Mobil Veri Tasarrufu Uygulaması

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

İstenmeyen arka plan verilerini engelleyin, mobil veri kullanımını yönetin.

Google Triangle, Android telefonunuzda mobil veri kullanımını kontrol altında tutmanıza yardımcı olan ücretsiz bir uygulama. Uygulamaların mobil verinizden ne kadar süre harcayacağından arka planda veri tüketimini engellemeye tüm işlemleri tek dokunuşla yapabiliyorsunuz.

Kısıtlı internet paketi olan kullanıcıların Android telefonunda kesinlikle yüklü olması gereken mobil veri takibi – yönetimi uygulamalarından biri Google Triangle.

Günlük ve aylık bazda mobil internet paketinizin ne kadarını kullandığınızdan uygulamanın mobil veriyi ne kadar süre harcayacağını belirlemeye (10 dakikalığına, 60 dakikalığına, süresiz izin verme veya tamamen engelleme), tüm uygulamaların tek tek mobil verinizden ne kadar harcadığını görmekten istediğiniz uygulamanın mobil veri kullanımını engellemeye hücresel internetiniz kontrol altında tutmanız için tüm seçenekler mevcut. Uygulamanın ilginç bir özelliği; önerilen uygulamaları (boyutları 10 - 15MB) indirip kullanırsanız 100MB internet kazanıyorsunuz. Ancak bunun için belli operatörlerin abonesi olmanız gerekiyor.

"Not: Uygulama henüz Türkiye'de kullanıma açılmamıştır."

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
3
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 5.0 ve üzeri
Üretici:
Google
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